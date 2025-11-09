Türk mutfağının köklü lezzetlerinden et döner, son günlerde sosyal medyada bambaşka bir versiyonuyla gündeme geldi. Dönerin maliyetini düşürmek isteyen bazı işletmecilerin, dana eti yerine tavuk, hindi ya da soya kıyması kullandığı iddiaları tüketicilerin tepkisini çekti. Dışarıdan alınan dönerin içeriğine güvenemeyen ev hanımları, çözümü kendi mutfaklarında buldu. “Fırında döner” tarifi kısa sürede milyonlarca görüntülenme alarak yeni bir akımın fitilini ateşledi.

Ev yapımı döner furyası: Lezzet garantili tarif

Sosyal medya kullanıcılarının sıklıkla paylaştığı tarifte, 800 gram kıyma; iki adet soğan, tuz, pul biber, karabiber ve kimyonla harmanlanıyor. Malzemeler mutfak robotundan geçirilerek kremamsı bir kıvam elde ediliyor. Karışım, yağlı kâğıt üzerine ince bir tabaka halinde serilerek sıkı bir şekilde rulo yapılıyor. Tepsiye dizilen rulolar, 200 derecede pişene kadar fırında tutuluyor.

Pişirme işlemi tamamlandıktan sonra döner ruloları dilimlenerek servis ediliyor. Dileyenler, bu lezzeti İskender formunda da hazırlayabiliyor. Sosu için tereyağı, sıvıyağ, salça ve baharatlar kullanılıyor. Üzerine gezdirilen tereyağıyla birleşen et döner, dışarıda satılan ürünlerle yarışır bir lezzet sunuyor.

Evde güvenli, doğal ve ekonomik

Evde hazırlanan bu tarif, hem maliyet açısından avantaj sağlıyor hem de içeriği tamamen kişinin kontrolünde olduğu için güven veriyor. Uzmanlar, özellikle son dönemde artan et fiyatları ve gıda hileleri nedeniyle vatandaşların doğal tariflere yönelmesini olumlu bir gelişme olarak değerlendiriyor.

Sosyal medyada “dönerci ustalarını yıkan tarif” olarak adlandırılan bu yöntem, kısa sürede geniş kitlelere ulaştı. Videoların altına yapılan binlerce yorumda, kullanıcılar ev yapımı dönerin hem pratik hem de lezzetli olduğunu belirtiyor.

Ev mutfaklarında döner devrimi

Fırında döner tarifinin kısa sürede bu kadar popülerleşmesinin ardında, pratikliği kadar ekonomik yönü de bulunuyor. Restoranlarda porsiyon fiyatlarının artmasıyla birlikte, birçok kişi dışarıdan yemek yerine evde bu tarifi uygulamaya başladı. Bu durum, sosyal medyada da “evde döner devrimi” olarak adlandırılıyor.

Uzmanlara göre, trendin kalıcı olması muhtemel. Çünkü tarif, geleneksel lezzet ile modern mutfak alışkanlıklarını birleştiriyor.