Her geçen gün hayatımıza daha fazla meşgul eden sosyal medyayı kullanırken dikkat! Kayseri Barosu’na kayıtlı Avukat Tevfik İmamoğlu, Yargıtay'ın sosyal medyada karşı cinsin fotoğrafını beğenmenin güven sarsıcı davranış olduğunu kabul ederek, bu durumun boşanma nedeni sayılabileceğine karar verdiğini ifade etti.

Kocasının başka kadınların fotoğraflarını beğendiğini belirterek mahkemeye başvurdu

Sosyal medya kullanıcılarına uyarıda bulunan İmamoğlu, Yargıtay 2. Hukuk Dairesi'nin emsal niteliğinde bir karar verdiğini ifade etti. Sosyal medyada karşı cinse ait fotoğrafları beğenmenin güven sarsıcı davranış olduğuna hükmedildiğini kaydeden İmamoğlu, "Yargıtay 2. Hukuk Dairesi, sosyal medyada karşı cinsin fotoğrafını beğenmenin güven sarsıcı davranış olduğuna hükmederek, bu durumun boşanma nedeni sayılabileceğine dair emsal bir karar verdi. Aslında kararı ilk derece mahkemesi olarak Kayseri 5. Aile Mahkemesi tarafından verildi. Davacı eş, kocasının başka kadınların fotoğraflarını beğendiğini belirterek eşinin sadakat yükümlülüğüne aykırı davrandığını öne sürmüştü. Mahkeme de bu sebeple ve dosya kapsamı itibariyle kocayı ağır kusurlu bulmuştu” dedi.

Dijital etkileşim kusur oranının belirlenmesinde dikkate alınıyor

Kararın istinaf sürecinden sonra kararın temyiz edilmesi ile Yargıtay 2. Hukuk Dairesi’nin bir karar verdiğini anlatan İmamoğlu, “Yargıtay başka kadınlara ait fotoğrafları beğenmek güven sarsıcı davranıştır ve boşanma nedenidir' diyerek emsal bir karara imza attı. Bu karar ile birlikte evli bireylerin sosyal medya kullanımına ilişkin önemli ölçüt de yargı sistemine girmiş oldu. Artık mahkemeler eşlerin sosyal medya beğenilerini sadakat ve güven ihlali kapsamında değerlendirecektir. Bu nedenle sosyal medya davranışları boşanma davalarında artık somut kusur olarak kabul edilmekte ve bu etkileşimler boşanma davalarında artık güçlü deliller arasında yer alıyor. Ekran görüntüleri, mesajlar ve tüm dijital etkileşimler tarafların kusur oranının belirlenmesinde dikkate alınıyor. Vatandaşlara sosyal medya kullanırken bu hususu dikkate almalarını öneriyorum" diye konuştu.