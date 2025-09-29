Son Mühür/Merve Turan- Ünlü oyuncu Akın Akınözü, geçmişte yaşadığı kilolu dönemle ilgili dikkat çeken açıklamalarda bulundu. YouTube’da yayınlanan bir programda konuk olan Akınözü, bir dönem 130 kiloya kadar çıktığını itiraf etti.

Ailesinden gizlediği kilolar

Başarılı oyuncu, kilolarını ailesinden sakladığını belirterek, “Evdeki manuel tartı 120 kiloya kadar ölçüyordu. O sınırı aşıyordum, yaklaşık 130 kiloydum. Bunu aileme söylemiyordum” ifadelerini kullandı.

Aşk acısı kilo vermesinde etkili oldu

Akınözü, fazla kilolarından kurtulmasında sadece sporun değil, yaşadığı aşk acısının da etkili olduğunu anlattı. Ünlü oyuncu, “Hoşlandığım bir kişi vardı ve aşk acısı sayesinde zayıfladım. Hala iletişimimiz devam ediyor, teşekkür ediyorum ona; beni daha iyi bir ben yaptı” şeklinde konuştu.

Küçük bir yorum hayatını değiştirdi

Oyuncu, hoşlandığı kişinin kilosu hakkında yaptığı bir yorumun hayatında dönüm noktası olduğunu da açıkladı. Akın Akınözü, “O kişi ‘Çok kilolusun’ gibi bir şey söylemişti. Vallahi bu söz bana çok dokundu ve değişmeme sebep oldu” dedi.