Zonguldak’ın Bahçelievler Mahallesi Işık Yönder Caddesi’nde gece saatlerinde dikkat çeken bir trafik kazası yaşandı.

Eski Zonguldak Belediye Başkanı İsmail Eşref’in kullandığı 34 FH 1323 plakalı otomobil, 67 AEB 471 plakalı tıra arkadan çarptı. Çarpışmanın etkisiyle savrulan otomobil, yol kenarındaki trafik ışıklarına çarparak durabildi.

Şans eseri yaralanan olmadı

Kazanın ardından bölgede panik yaşanırken, şans eseri yaralanan olmadı. Her iki araçta da maddi hasar meydana geldi. Polis ekipleri kısa sürede olay yerine gelerek trafiğin güvenliğini sağladı.

Eşref’in alkollü ve ehliyetsiz olduğu belirlendi

Polis ekiplerinin yaptığı kontrolde, eski belediye başkanı İsmail Eşref’in alkollü olduğu ve ehliyetsiz araç kullandığı ortaya çıktı. Ayrıca Eşref’in kullandığı otomobilin muayene ve sigortasının da bulunmadığı belirlendi.

Araca el konuldu

Yapılan tespitlerin ardından İsmail Eşref’e idari para cezası uygulandı. Muayene ve sigortası olmayan otomobil, çekici yardımıyla emniyet otoparkına götürülerek trafikten men edildi.

Soruşturma başlatıldı

Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlatırken, olay kamuoyunda büyük yankı uyandırdı. Eski başkanın alkollü ve ehliyetsiz şekilde trafiğe çıkması, sosyal medyada da tepkilere neden oldu.