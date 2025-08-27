Son Mühür- Araştırmaya göre X, kullanıcılarının konum bilgilerini en yoğun şekilde toplayan ve işleyen platform konumunda. X’i, Meta bünyesindeki Instagram, Threads ve Facebook takip ediyor. Listenin devamında Pinterest, Snapchat, LinkedIn ve YouTube yer aldı.

LinkedIn ve YouTube’un konum verilerini daha sınırlı şekilde işlediği, bu bilgilerin yalnızca algoritmalar ve uygulamanın temel işleyişi için kullanıldığı vurgulandı.

Apple App Store’daki en popüler 10 uygulama incelendi

Çalışma, Apple App Store’da en çok kullanılan 10 sosyal medya uygulamasının varsayılan konum izinlerini mercek altına aldı. Ortaya çıkan tabloya göre pek çok platform, kullanıcılarından geniş kapsamlı veri talep ediyor. Özellikle X ile Meta’nın uygulamaları konum bilgisi toplama konusunda öne çıkıyor.

Konum verileri neden kritik?

Akıllı telefonlar iki farklı konum verisi depoluyor:

Genel konum: Kullanıcının bulunduğu bölgeyi gösteriyor.

Hassas konum: GPS, Bluetooth ve IP adresi üzerinden kesin koordinatları belirliyor.

Surfshark’ın CTO’su Donatas Budvytis, hassas konum bilgilerinin en değerli kullanıcı verisi olduğunu belirtti. Budvytis’e göre bu veriler aracılığıyla bireylerin günlük rutinleri, alışkanlıkları ve davranış kalıpları çıkarılabiliyor. Ayrıca bu bilgiler reklam hedeflemesinden siyasi manipülasyona kadar pek çok alanda kullanılabiliyor.

Hassas konum talep eden uygulamalar

Araştırmada, incelenen uygulamalardan sekizinin hassas konum verisi talep ettiği ortaya çıktı. Bu uygulamalar arasında X, Instagram, Threads, Facebook ve Pinterest dikkat çekerken, Snapchat daha kısıtlı veriyle yetiniyor. LinkedIn ve YouTube ise neredeyse hiç hassas konum bilgisi toplamıyor.

Toplanan verilerin reklamverenlere daha gelişmiş hedefleme imkânı sunduğu, ayrıca X ve Pinterest’in bu verileri kullanıcıları takip etmek için de kullanabileceği öne sürüldü.

VPN kullanımı tek başına yeterli değil

Araştırma, VPN kullanımının IP adresini gizleyerek çevrimiçi güvenliği artırdığını ancak hassas konum verilerini engellemede yeterli olmadığını ortaya koydu.

GPS ve yakındaki ağlardan elde edilen konum bilgileri, sosyal medya platformları tarafından IP verisine kıyasla daha güvenilir kabul ediliyor. Bu da VPN kullanılsa bile uygulamaların kullanıcıların gerçek konumuna erişmeye devam edebildiğini gösteriyor.