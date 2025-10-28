Konya Cumhuriyet Başsavcılığı'nın koordine ettiği soruşturma neticesinde, sosyal medya platformları üzerinden kendilerini "medyum" olarak tanıtarak vatandaşları dolandırdığı iddia edilen organize suç grubuna yönelik geniş kapsamlı bir operasyon düzenlendi. Konya merkezli olarak Ankara, Trabzon ve Burdur illerini kapsayan eş zamanlı baskınlarda 20 şüpheli yakalanırken, yapılan yasal işlemlerin ardından bu kişilerden 11’i mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

491 bin TL dolandırıcılık tespit edildi

Konya İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, vatandaşların şikayetleri üzerine harekete geçerek sosyal medyada yayımlanan çeşitli dualar ve kişisel bakım hizmetleri adı altındaki yanıltıcı ilanları takibe aldı. Yapılan detaylı teknik ve fiziki incelemeler sonucunda, kurdukları sahte profiller aracılığıyla iletişime geçtikleri kişilerden toplam 491 bin 200 Türk Lirası haksız kazanç sağladıkları belirlendi.

Üç ilde eş zamanlı baskınlar ve hukuki süreç

Soruşturma kapsamında polis ekipleri, Ankara’da 19, Trabzon’da 1 ve Burdur’da 1 olmak üzere toplam üç ilde önceden belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonlarda, hakkında yakalama kararı bulunan 21 şüpheliden 20’si kıskıvrak yakalanarak gözaltına alındı. Firari durumdaki bir şüphelinin yakalanması için ise kolluk kuvvetlerinin çalışmaları yoğun bir şekilde devam ediyor.

Emniyetteki sorgu süreçlerinin tamamlanmasının ardından sağlık kontrolünden geçirilen 20 şüpheli adli makamlara sevk edildi. Mahkemede ifadeleri alınan şüphelilerden 11’i, üzerlerine atılı suçun niteliği ve mevcut delil durumu göz önüne alınarak tutuklanma kararıyla cezaevine gönderildi. Geri kalan 9 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Bu operasyon, sosyal medya üzerinden yapılan dijital dolandırıcılık yöntemlerine karşı yürütülen mücadelenin ciddiyetini bir kez daha ortaya koydu.