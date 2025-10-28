Balıkesir’in Sındırgı ilçesinde dün akşam saatlerinde meydana gelen 6,1 büyüklüğündeki deprem, bölgeyi kısa süreli bir panik ortamına soktu. Olayda can kaybı yaşanmazken, 26 kişi hafif şekilde yaralandı. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, bölgedeki son duruma ilişkin açıklamalarda bulundu.

Yaralı ve hasar durumu

Bakan Yerlikaya, deprem sonrası 26 vatandaşın hafif şekilde yaralandığını ve tüm yaralıların taburcu edildiğini açıkladı. Depremde 4 bina yıkılırken, bunlardan üçünün daha önce hasar görmüş ve içinde kimse bulunmayan yapılar olduğu belirtildi. Dördüncü binada ise 4 bağımsız iş yeri bulunduğu kaydedildi.

Artçı sarsıntılar devam ediyor

Depremin ardından bölgede 12’den fazla, büyüklüğü 4 ve üzeri artçı sarsıntı kaydedildi. Yerlikaya, hasar tespit çalışmalarının hızlı şekilde devam ettiğini ve bölgede eğitim faaliyetlerine bir gün ara verildiğini bildirdi. Ayrıca, Sındırgı’ya 100 adet yaşam konteyneri gönderildiği duyuruldu.

AFAD ve acil müdahale çalışmaları

İçişleri Bakanı, 112 Acil Çağrı Merkezi’ne depremle ilgili 507 çağrı yapıldığını, bunların 30’unun hasar ihbarı olduğunu belirtti. Yerlikaya, Türkiye’nin acil müdahale planının güncel ve dinamik bir yapıya sahip olduğunu vurguladı ve AFAD’ı “dünya markası bir teşkilat” olarak nitelendirdi.

Bakan açıklamasında, “Afet anı ve sonrasında, müdahale ve iyileştirme süreçlerinde önemli bir deneyime sahibiz” ifadelerini kullandı.