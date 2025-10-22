Son Mühür/Merve Turan- Son olarak Prens dizisinde Kaptan Van Dijk rolüyle ekranlarda boy gösteren Çağlar Ertuğrul, sosyal medyada gündem olan bornozlu fotoğrafla ilgili sessizliğini bozdu. Ünlü oyuncuya ait olduğu iddia edilen kare, sahte bir TikTok hesabından paylaşılınca kısa sürede sosyal medyada viral oldu.

Sahte hesap krizi sosyal medyayı salladı

Evinde çekildiği öne sürülen bornozlu fotoğraf, oyuncunun adını taşıyan sahte bir TikTok hesabından paylaşıldı. Kullanıcılar, görseli gerçek sanarak paylaşım yaptı ve kısa sürede büyük yankı uyandırdı.

Resmi hesap üzerinden uyarı

Çağlar Ertuğrul, konuya ilişkin açıklamayı resmi TikTok hesabı üzerinden yaptı. Ünlü oyuncu, “Maalesef oltaya gelenler olmuş. Benim tek TikTok hesabım @caglarertugrul624. Neden 624 bilmiyorum, hesabı aldığımda böyleydi” ifadelerini kullandı.

Sahte hesaplara karşı dikkat çekti

Ertuğrul, takipçilerini sahte hesaplara karşı uyararak, “Başkası adına hesap açıp ‘resmi hesap’ yazmanın suç olduğunu biliyorum. Lütfen dikkatli olun” dedi. Ünlü oyuncu, böylelikle sosyal medyada kendisini taklit eden hesaplara karşı net bir mesaj vermiş oldu.