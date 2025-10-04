Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında gerçekleşen AK Parti Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, sosyal konut projesine ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Bakan Kurum, 500 bin sosyal konut kampanyası kapsamında İstanbul'da inşa edilecek 15 bin konutun, rayiç bedelin yarı fiyatına kiraya verileceğini belirtti.

Toplantının basına kapalı bölümünde konuşan Bakan Kurum, söz konusu konutlarda vatandaşların en fazla 3 yıl ikamet edebileceğini söyledi. Projeye ilişkin kapsamlı detayların, 24 Ekim’de Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından kamuoyuyla paylaşılacağı bildirildi.

ERDOĞAN'DAN İNCİR TALİMATI

Toplantıya, CHP’den istifa ederek AK Parti’ye geçen Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu da katıldı. İlk kez AK Parti çatısı altında toplantıya katılan Çerçioğlu, “Aydın’ı Türkiye Yüzyılı’nın parlayan yıldızı yapacağız” dedi. Çerçioğlu’nun, Aydın’da hasadı yapılan incirlerin üreticinin elinde kaldığını ifade etmesi üzerine Cumhurbaşkanı Erdoğan, incirlerin TARİŞ ve Toprak Mahsulleri Ofisi tarafından alınması talimatını verdi.

İŞKUR’A GENÇLİK PROGRAMI ÖNERİSİ

Toplantıda söz alan Denizli İl Başkanı Muhammet Subaşıoğlu, İŞKUR tarafından üniversite öğrencilerine yönelik başlatılan Gençlik Programı’na dikkat çekti. Program kapsamında, gençlere haftada 3 gün part-time iş ve aylık 15 bin TL gelir imkânı sağlandığını belirtti.

PANCAR ALIM FİYATI İÇİN PAZARLIK

Kırşehir İl Başkanı Seher Ünsal, pancar alım fiyatlarına ilişkin taleplerini gündeme taşıdı. Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından ton başına 2 bin 860 TL olarak açıklanan pancar alım fiyatının 3 bin 200 - 3 bin 500 TL aralığına çıkarılması gerektiğini ifade eden Ünsal’a, Bakan İbrahim Yumaklı 2 bin 950 TL önerisinde bulundu.

Ancak devreye giren Cumhurbaşkanı Erdoğan, fiyatın 3 bin 100 TL olmasına karar verdi.