Ticaret Bakanlığı bünyesinde faaliyet gösteren Reklam Kurulu, sosyal medyada yasa dışı bahis ve kumar reklamı yaptığı tespit edilen yüksek takipçili 10 hesabın erişimini engelledi.

Kurulun 11 Eylül’de yaptığı 361. toplantısında, yasa dışı reklamların önlenmesi gündemin öncelikli maddeleri arasında yer aldı.

Bakanlık açıklamasında, tüketicilerin haklarının korunması, yasa dışı reklam faaliyetlerinin önlenmesi ve gençlerin bu tür zararlı etkilerden uzak tutulması için denetim ve çalışmaların aralıksız devam ettiği bildirildi.

Adli süreç başlatılacak

Kurul tarafından yapılan inceleme ve değerlendirmeler sonucunda, söz konusu sosyal medya hesaplarının yasa dışı bahis ve kumar reklamı yaptığı ve kullanıcıları çeşitli yasa dışı sitelere yönlendirdiği belirlendi:

“Kurul tarafından yapılan inceleme ve değerlendirmeler sonucunda, yasa dışı bahis ve kumar reklamı yaptığı ve tüketicileri çeşitli yasa dışı sitelere yönlendirdiği tespit edilen, yüksek takipçili 10 sosyal medya hesabı hakkında erişim engeli tedbiri uygulanmasına karar verilmiştir. Ayrıca, söz konusu sosyal medya hesapları ile yasa dışı bahis ve kumar sitelerinin muhatapları hakkında adli tahkikat süreçlerinin işletilebilmesi amacıyla ilgili kurumlar nezdinde gerekli başvurular yapılacaktır.”