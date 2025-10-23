Son Mühür - Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin 2021–2024 yılları arasında düzenlediği konserlerle ilgili kamu zararına yol açıldığı iddiaları üzerine soruşturma başlattı. Yapılan açıklamada, İçişleri Bakanlığı Mülkiye Müfettişliği’nin hazırladığı tevdii raporu ile MASAK, Sayıştay ve bilirkişi incelemeleri sonucunda, 32 konser hizmet alımında belediyenin toplam 154 milyon 453 bin 221 lira 60 kuruş zarara uğratıldığı tespit edildiği belirtildi.

Başsavcılık'tan açıklama

Başsavcılık açıklamasında şu ifadeler kullanıldı:

"İçişleri Bakanlığı Mülkiye Müfettişliği tarafından düzenlenen tevdii raporu, MASAK incelemesi, Sayıştay incelemesi, bilirkişi raporlarına göre 32 adet konser hizmet alımında idarenin 154.453.221,60 TL zarara uğratıldığı tespit edilmiştir"

Soruşturma sonucunda, 5'i tutuklu toplam 14 kişi hakkında “nitelikli zimmet” suçundan iddianame düzenlendi. İddianamede, suçun zincirleme şekilde işlendiği gerekçesiyle 8 kişi için 31,5 yıla kadar, diğer 6 kişi için ise 18 yıla kadar hapis cezası talep edildi.