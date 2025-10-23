Son Mühür - Türkiye’de trafik kazaları ve şiddet olaylarının önüne geçmek amacıyla yeni bir düzenleme için geri sayım başladı. Trafik cezalarının artırılmasını öngören yasa tasarısı Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne (TBMM) sunuldu. Tasarı kapsamında cezaların yükseltilmesi planlanan konulardan biri de trafikte “makas atma” eylemi oldu.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, trafikte makas atan sürücülere yönelik caydırıcı cezalar içeren yeni düzenlemeyi duyurdu. Yerlikaya, son bir yılda bu ihlaller yüzünden 128 trafik kazası meydana geldiğini, 5 kişinin hayatını kaybettiğini ve 218 kişinin yaralandığını bildirdi. Yeni düzenlemeye göre, makas atan sürücülere 90 bin lira idari para cezası kesilecek, ehliyetleri 60 gün süreyle geri alınacak ve araçları trafikten men edilecek.

Diğer cezalar

Öte yandan, Bakan Yerlikaya’nın ayrıntılarını paylaştığı kanun teklifinde yer alan bazı düzenlemeler ise şu şekilde: Saldırı amacıyla araçtan inenlere: 180 bin TL para cezası, 60 gün süreyle sürücü belgesine el koyma ve aracın trafikten men edilmesi uygulanacak.



Düğün konvoyu ile yolu kapatanlara: 90 bin TL para cezası, 60 gün süreyle sürücü belgesi geri alma ve trafikten men cezası verilecek. Eğer ihlal köprü, tünel, viyadük veya otoyolda yapılırsa cezalar iki katına çıkarılacak.

Trafikte “makas atan” sürücülere: 90 bin TL para cezası, 60 gün süreyle ehliyete el koyma ve aracın trafikten men edilmesi cezası uygulanacak.

Drift yapanlara: 140 bin TL para cezası, 60 gün ehliyete el koyma ve araç trafikten men cezası verilecek.

Polisin ‘Dur’ ihtarına uymayanlara: 200 bin TL para cezası, 60 gün sürücü belgesi geri alma ve araç trafikten men edilecek.

Araçta yüksek sesle müzik dinleyenlere: 3 bin TL para cezası uygulanacak.

Araca mevzuata aykırı ses sistemi taktıranlara 21 bin TL ceza verilecek, araç 30 gün trafikten men edilerek cihazlar sökülecek.

Seyir halindeyken cep telefonu kullananlara: İlk ihlalde 5 bin TL, ikinci ihlalde 10 bin TL, üçüncü ihlalde 20 bin TL para cezası uygulanacak. Ayrıca üçüncü ihlalde sürücü belgesi 30 gün süreyle geri alınacak.

Alkollü araç kullananlara: İlk ihlalde: 25 bin TL para cezası ve 6 ay ehliyete el koyma, 5 yıl içinde ikinci ihlalde: 50 bin TL para cezası ve 2 yıl ehliyete el koyma, Üçüncü ihlalde: 150 bin TL para cezası ve 5 yıl ehliyete el koyma cezası uygulanacak.

Emniyet kemeri takmayanlara: 2 bin 500 TL para cezası verilecek.

Ambulans veya itfaiyeye yol vermeyenlere: 46 bin TL para cezası, 30 gün ehliyete el koyma ve araç trafikten men edilecek. Diğer geçiş üstünlüğüne sahip araçlara yol vermeyenlere ise 15 bin TL ceza uygulanacak.

Kırmızı ışık ihlali yapanlara: İlk ihlalde 5 bin TL, ikinci ihlalde 10 bin TL, üçüncü ihlalde 15 bin TL para cezası uygulanacak.

Sosyal medyada trafik kuralı ihlallerini övenlere: 25 bin TL para cezası verilecek.

Yerleşim yeri içinde ve dışında hız sınırını aşanlara: Cezaların artırılması öngörülüyor.