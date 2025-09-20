Son Mühür - Hollywood’un ünlü isimleri Ben Affleck ve Jennifer Lopez, Beverly Hills’teki evlilik malikânelerini yeniden satışa çıkardı. Daha önce 68 milyon dolara alıcı aranan ev, bu kez 52 milyon dolarlık yeni fiyat etiketiyle listelendi.

2023’te 60 milyon 850 bin dolara satın alınan, 12 yatak odası ve 24 banyoya sahip dev malikâne için Ben Affleck ve Jennifer Lopez’in 20 milyon dolarlık ipotek kullandığı ortaya çıktı. Emlak çevrelerine göre, Temmuz 2024’te ilk kez satışa çıkarılan evin fiyatında bugüne kadar toplam 16 milyon dolarlık indirim yapıldı.

Lopez satılmasını istememişti