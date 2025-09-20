Son Mühür - Hollywood’un ünlü isimleri Ben Affleck ve Jennifer Lopez, Beverly Hills’teki evlilik malikânelerini yeniden satışa çıkardı. Daha önce 68 milyon dolara alıcı aranan ev, bu kez 52 milyon dolarlık yeni fiyat etiketiyle listelendi.
Fiyatını düşürdüler
2023’te 60 milyon 850 bin dolara satın alınan, 12 yatak odası ve 24 banyoya sahip dev malikâne için Ben Affleck ve Jennifer Lopez’in 20 milyon dolarlık ipotek kullandığı ortaya çıktı. Emlak çevrelerine göre, Temmuz 2024’te ilk kez satışa çıkarılan evin fiyatında bugüne kadar toplam 16 milyon dolarlık indirim yapıldı.
Lopez satılmasını istememişti
Çifte yakın kaynaklara göre Ben Affleck, evi satma konusunda kararlı davranırken fiyatın düşürülmesini savundu. Jennifer Lopez ise uzun süre 68 milyon doların altına inmeye sıcak bakmadı. Ancak sonunda fiyat indirildi ve malikâne tekrar satış listesine alındı.
Lopez yeni evine hazırlanıyor, Affleck ise ayrı bir malikâneye taşındı
Jennifer Lopez’in, Şubat 2024’te California Hidden Hills bölgesinde 10 bin metrekarelik yeni bir malikâne satın aldığı biliniyor. Ahır, at binme alanı, misafir evi ve havuza sahip bu yeni evi tadilattan geçiren Lopez, şimdilik Beverly Hills’teki konutta kalmayı sürdürüyor. Öte yandan Ben Affleck, Temmuz 2024’te ortak evden ayrılarak Brentwood’da 20,5 milyon dolarlık bir mülk aldı. Ancak bu evi kısa sürede elden çıkaran Affleck, yapımı hâlen süren “son derece özel ve ultra lüks” yeni evine taşındı.