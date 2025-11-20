TOD platformunda yayınlanan Sorgu dizisi, Hazal Kaya ve Çağlar Ertuğrul'un başrollerini üstlendiği polisiye gerilim türündeki bir yapım olarak izleyicilerle buluşuyor. İlk sezonu 10 bölümden oluşan dizi, İstanbul Emniyeti'ne bağlı özel sorgu biriminde geçen olayları konu alıyor. Cihan Manoğlu karakterinin babasının şüpheli ölümü etrafında dönen hikaye, ekip üyelerinin güven ilişkilerini ve adalet arayışını merkeze alıyor. Yapımcılığını Karga Seven Pictures'ın üstlendiği dizi, ters köşe senaryosu ve güçlü performanslarla dijital platformların dikkat çeken içerikleri arasında yer aldı. İkinci sezon, olayların üzerinden altı ay geçtikten sonra yeni bir cinayet vakasıyla devam ediyor. Bölümler perşembe geceleri erişime açılıyor ve abonelikle izlenebiliyor. Dizi, Türkiye'nin yanı sıra Ortadoğu ve Kuzey Afrika ülkelerinde eş zamanlı yayınlanıyor.

Sorgu dizisinin sezon durumu

Sorgu dizisi bitmedi. İlk sezonu 10 Ekim'de başlayan yapım, 7 Kasım'da yayınlanan 9. ve 10. bölümlerle sezon finali yaptı. Bu final, hikayenin tamamlandığı anlamına gelmiyor. İkinci sezon onaylandı ve 23 Ekim Perşembe günü başladı. Yeni sezonda hikaye altı ay sonrasına atlıyor, ekip üyeleri yeni bir cinayet soruşturması için bir araya geliyor. Aile bağları, güven sorunları ve insan doğasının karanlık yönleri daha derin işleniyor. Yönetmen değişikliğiyle Çağatay Tosun koltuğa oturdu. Senaryo yine Nuray Uslu ve Milay Ezengin imzası taşıyor. Kadroda Boncuk Yılmaz, Melisa Döngel, Deniz Hamzaoğlu gibi isimler yer alıyor. İkinci sezon da 10 bölüm olarak planlandı ve haftalık yayın akışı izleniyor.

Üçüncü sezon duyurusu ve beklentiler

Sorgu dizisi için üçüncü sezon hakkında resmi bir açıklama yapılmadı. İkinci sezon yayınları devam ediyor ve 20 Kasım itibarıyla birkaç bölüm izleyicilerle buluştu. Yapım ekibi veya platformdan gelen bilgilerde üçüncü sezon onayı bulunmuyor. Hikayenin gidişatı, izleyici ilgisi ve reyting performansı yeni sezon kararlarını etkileyecek unsurlar arasında yer alıyor. Önceki sezonlarda olduğu gibi ters köşe dolu kurgu ikinci sezonda da korunuyor. Cihan Manoğlu'nun babasının ölümüyle ilgili sırlar yeni bölümlerde aydınlanmaya devam ediyor. Dizi, polisiye dram türünde karakter odaklı anlatımıyla fark yaratıyor.