GAİN platformunda yayınlanan FER dizisi, Melisa Sözen ve Ertan Saban'ın başrollerini paylaştığı dram ve gerilim türündeki bir yapım olarak izleyicilerle buluşuyor. BKM yapımı dizi, ekonomik zorluklar yaşayan bir annenin korsan taksicilik yaparken gizemli bir yolcuyla tanışması üzerine kurulu hikayesiyle dikkat çekiyor. 7 Kasım Cuma günü ilk iki bölümü aynı anda yayınlanan FER, ardından haftalık yayın akışına geçti. Üçüncü bölüm 14 Kasım Cuma günü erişime açıldı, dördüncü bölüm ise 21 Kasım Cuma günü izleyicilerle buluşacak. Dijital platformların iddialı içerikleri arasında yer alan dizi, güçlü senaryosu ve oyuncu performanslarıyla kısa sürede ilgi topladı. Bölümler genellikle gece saatlerinde platforma yükleniyor ve abonelikle izlenebiliyor.

FER dizisinin yayın takvimi

FER dizisi her cuma günü yeni bölümüyle GAİN'de yer alıyor. İlk yayın 7 Kasım Cuma günü 1. ve 2. bölümlerle gerçekleşti. Ardından 14 Kasım Cuma üçüncü bölüm yayınlandı. Dördüncü bölüm 21 Kasım Cuma günü erişime açılacak. Beşinci bölüm ise haftalık akış doğrultusunda 28 Kasım Cuma günü izleyicilerin karşısına çıkacak. Yayınlar gece 00.00 itibarıyla başlıyor ve izleyiciler platform üzerinden hemen erişim sağlayabiliyor. Dizi, Dilek karakterinin karanlık işlere sürüklenişini adım adım işleyerek gerilimi artırıyor. Yönetmen Türkan Derya imzalı yapım, Devin Özgür Çınar'ın senaryosuyla hayat buluyor. Kadroda Ferit Aktuğ, Ceren Taşçı, Gül Onat gibi isimler de rol alıyor.

FER 5. bölüm yayın tarihi

FER dizisinin beşinci bölümü 28 Kasım Cuma günü GAİN platformunda yayınlanacak. Önceki bölümlerde Dilek'in Şadi ile tanışması ve hayatının değişimi ön planda yer aldı. Yeni bölümlerde bu ilişki derinleşerek tehlikeli gelişmeler yaşanacak. Dizi, annelik, boşanma süreci ve suç dünyası temalarını gerçekçi bir şekilde ele alıyor. İzleyiciler, her hafta cuma gecesi yeni bölümü bekliyor. Platformun orijinal içerikleri arasında öne çıkan FER, kısa sürede sadık bir izleyici kitlesi oluşturdu. Bölüm süreleri yaklaşık 40-50 dakika arasında değişiyor ve hikaye akışı kesintisiz devam ediyor.

Birinci sezon toplam bölüm sayısı

FER'in birinci sezonu hakkında resmi bölüm sayısı açıklaması yapılmadı ancak yayın akışı haftalık olarak devam ediyor. Şu ana kadar dört bölüm yayınlandı ve beşinci bölüm yolda. Dijital platform dizilerinde sezonlar genellikle 8 ila 10 bölüm arasında tamamlanıyor. FER de benzer bir yapıya sahip görünüyor. Yapımcı ekip, hikayenin gidişatına göre bölüm sayısını belirliyor. İzleyiciler Dilek'in yolculuğunun nasıl sonlanacağını merak ediyor. Tüm bölümler GAİN aboneliğiyle erişilebilir durumda. Önceki bölümler tekrar izlenebiliyor ve dizi platformun yerli orijinal yapımları arasında önemli yer edindi. FER, dram ve gerilim unsurlarını birleştirerek izleyiciyi ekrana bağlıyor.