TOD platformunda yayınlanan Sorgu dizisinin ikinci sezonu 23 Ekim Perşembe günü başladı. Hazal Kaya ve Çağlar Ertuğrul'un başrollerini paylaştığı polisiye gerilim yapımı, yeni sezonda aile bağları, adalet kavramı ve insan doğasının karanlık yönlerini işlemeye devam ediyor. İlk sezonun ardından ara verilen dizi, ikinci sezonda 10 bölüm olarak planlandı. Bölümler her perşembe gecesi 00.00 itibarıyla izleyicilere sunuluyor. Bazı haftalarda iki bölüm birden yayınlanıyor. Bu yayın akışı, izleyicilerin merakla takip ettiği cinayet vakalarını ve karakter gelişmelerini kesintisiz takip etmesini sağlıyor. Dizi, İstanbul Emniyeti'ne bağlı özel sorgu biriminde geçen olaylarla dikkat çekiyor.

Sorgu 2. sezon yayın akışı

Sorgu'nun ikinci sezonu 23 Ekim Perşembe günü ilk bölümleriyle başladı. Ardından haftalık perşembe yayınlarına geçildi. 30 Ekim Perşembe 3. ve 4. bölümler, 6 Kasım Perşembe 5. ve 6. bölümler ekrana geldi. Bu pattern doğrultusunda 13 Kasım Perşembe 7. ve 8. bölümler, 20 Kasım Perşembe 9. ve 10. bölümler yayınlandı. Sezonun son bölümü olan 11. bölüm bulunmuyor çünkü ikinci sezon toplam 10 bölüm olarak tasarlandı. Yayınlar TOD dijital platformunda gece yarısı yükleniyor. İzleyiciler, önceki sezonun 10 bölümünü de aynı platformdan erişebiliyor. Dizi, ters köşe senaryosu ve güçlü oyuncu kadrosuyla polisiye türünün öne çıkan yapımları arasında yer alıyor.

11. bölüm durumu ve sezon detayları

Sorgu ikinci sezonunda 11. bölüm yayınlanmadı. Sezon 10 bölümden oluşuyor ve 20 Kasım Perşembe günü 9. ve 10. bölümlerle tamamlandı. Yapımcı Karga Seven Pictures imzalı dizi, yeni sezonda altı ay sonrası bir cinayet vakasını ele alıyor. Cinayet masası ekibi yeniden bir araya geliyor, karakterler arasındaki güven sorgusu derinleşiyor. Cihan Manoğlu karakteri babasının ölümünden Metin Yazıcı'yı sorumlu tutuyor. Bu gelişmeler, izleyicilere şaşırtıcı gerçekler sunuyor. Bölümler, katil tahminlerini sürekli değiştiren kurgusuyla gerilim dozunu yüksek tutuyor.

Dizinin platformu ve erişim bilgileri

Sorgu dizisi sadece TOD platformunda izlenebiliyor. Tüm bölümler abonelikle erişime açık durumda. İlk sezon 10 Ekim'de başlamış, 7 Kasım'da 9. ve 10. bölümlerle bitmişti. İkinci sezon çekimleri İzmir'de gerçekleşti, yönetmen koltuğunda Çağatay Tosun oturdu. Senaryo Elif Usman Ergüden ve Mehmet İlker Altınay imzası taşıyor. Kadroda Boncuk Yılmaz, Melisa Döngel, Deniz Hamzaoğlu gibi isimler de yer alıyor. Dizi, Türkiye'nin yanı sıra Ortadoğu ve Kuzey Afrika ülkelerinde eş zamanlı yayınlanıyor. Polisiye dram türünde aile ve adalet temalarını işleyen yapım, dijital platformların iddialı içerikleri arasında konumlandı.