Evde kısa sürede küflenen peynir, özellikle doğal yollarla üretilmiş ürün tüketen pek çok kişinin ortak sorunu olmaya devam ediyor. Katkı maddesi bulunmayan peynirlerin daha hızlı bozulması, tüketicileri kimyasal olmayan çözümlere yönlendiriyor. Ev ortamında kolayca uygulanabilen birkaç yöntem ise peynirin tazeliğini günlerce korumaya yardımcı oluyor.

Peynir neden bu kadar hızlı küfleniyor?

Peynir yapısı gereği protein ve yağ açısından zengin bir süt ürünü. Bu özellikler, küf sporlarının çoğalması için uygun bir ortam oluşturuyor. Nemli, havasız ya da sık açılıp kapanan dolaplarda saklanan peynirlerde bozulma süreci daha da hızlanıyor. Saklama kabının yeterince temiz olmaması da küf oluşumunu tetikleyen diğer faktörler arasında yer alıyor.

Küp şeker yöntemi nemi azaltıyor

Peynirin uzun süre taze kalmasını sağlayan en basit yöntemlerden biri küp şeker kullanmak. Peynirin bulunduğu kaba yerleştirilen birkaç adet şeker, ortamın nemini emerek rutubeti azaltıyor. Şekerle doğrudan teması olmayan peynir, daha kuru bir ortamda saklandığı için küf oluşumu yavaşlıyor ve tazelik süresi uzuyor.

Pirinç ve karanfil doğal koruyucu görevi görüyor

Peynirin küflenmesini önlemede şeker kadar etkili iki doğal malzeme daha bulunuyor: pirinç ve karanfil. Pirinç, yüksek nem çekme özelliğiyle öne çıkarken, karanfilin doğal antibakteriyel yapısı ortamda bakteri oluşumunu azaltıyor. Küçük bir bez torbanın içine birkaç yemek kaşığı pirinç ya da birkaç adet karanfil koyarak peynir kabına yerleştirmek, bozulmayı geciktirmeye yardımcı oluyor. Karanfilin peynirin tadında değişiklik yaratmadığı, yalnızca kötü kokuları bastırdığı da biliniyor.

Doğru kap seçimi büyük fark yaratıyor

Uzmanlar peynir saklarken plastik kaplar yerine cam kavanozların veya hava geçirmez kapaklı saklama kaplarının tercih edilmesini öneriyor. Bu kaplar hem dışarıdan hava ve mikrop girişini engelliyor hem de içerideki nem dengesini koruyarak peynirin daha uzun süre dayanmasını sağlıyor.

Düzenli kontrol edilmesi gerekiyor

Doğal yöntemler peynirin ömrünü uzatsa da düzenli kontrol ihmal edilmemeli. Özellikle yumuşak peynirlerde küf yüzeyin altına kadar ilerleyebildiği için risk daha yüksek. Gözle görülür küf oluşumu fark edildiğinde, bozulmanın derecesine göre ürünün tamamen atılması gerekebiliyor.