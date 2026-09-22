Eylül ayında bahçesinde bakım ve budama yapacakların karşısına dikkat çeken bir tarih çıkıyor. Ay takvimini esas alan geleneksel uygulamalara göre 26 Eylül, meyve ağaçlarının budanması için uygun olmayan günlerden biri kabul ediliyor.

Dolunay nedeniyle bu tarih tercih edilmiyor

Ay takvimine göre 26 Eylül dolunay dönemine denk geliyor. Geleneksel inanışta dolunay sırasında ağacın özsuyunun dallar, gövde ve yapraklarda daha yoğun hareket ettiği kabul ediliyor.

Bu nedenle söz konusu dönemde yapılan kesimlerin sıvı kaybını artırdığı ve budama yaralarının kapanmasını geciktirdiği düşünülüyor.

Budama yaraları daha uzun süre açık kalabilir

Ay takvimini takip edenler, dolunay dönemindeki budamanın ardından kesilen bölgelerin daha geç toparlandığı görüşünde. Açık kalan yaraların mantar, bakteri, böcek ve diğer zararlılara karşı ağacı daha savunmasız bıraktığı kabul ediliyor.

Bu yüzden önemli budama işlemleri dolunay dışındaki günlere bırakılıyor.

Her ağaç için aynı takvim geçerli değil

Budama tarihini belirlerken yalnızca ay takvimine bakmak yeterli değil. Ağacın türü, genel durumu, mevsim ve bölgenin iklim şartları da doğrudan önem taşıyor. Yanlış zamanda yapılan kesim ağacın gelişimini olumsuz etkiler.

Ay takvimine göre budama ise bilimsel bir kural değil, geleneksel bir uygulama. Bu nedenle budama kararı verirken öncelikle ağacın özellikleri ve bulunduğu bölgenin koşulları dikkate alınmalı.