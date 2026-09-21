Türkiye'nin en popüler ekran yüzlerinden biri, bugün yaşanan sıcak adli gelişmelerle gündemin ilk sırasına yerleşti. Bir süredir Fransa'da bulunan yirmi dokuz yaşındaki başarılı oyuncu, 21 Eylül 2026 tarihi itibarıyla yurda dönüş yaptığı İstanbul Havalimanı'nda güvenlik güçlerince alıkonuldu.

AFRA SARAÇOĞLU NEDEN GÖZALTINA ALINDI, SUÇLAMALAR NELER?

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı, gösteri dünyasının tanınmış simalarını kapsayan son yılların en büyük yasaklı madde tahkikatlarından birini yürütüyor. Bu hukuki süreç doğrultusunda hakkında yakalama kararı çıkarılan Bvlgari markasının Türkiye elçisi Saraçoğlu'na yöneltilen suçlamaların kapsamı oldukça geniş. Savcılığın iddiaları arasında yalnızca uyuşturucu kullanmak ve sağlamak değil; aynı zamanda şantaj yapmak, fuhşa zemin hazırlamak ve özel hayatın gizliliğini ihlal etmek gibi çok ciddi hukuki maddeler bulunuyor. Önümüzdeki saatlerde ünlü ismin ikametgahında arama yapılması ve adliyede resmi ifadesinin alınması bekleniyor.

"GÖNLÜM FERAH" DEMİŞTİ: UÇAK KAPISINDA KELEPÇE VE HASTANE SÜRECİ

Yakalama emrinin adli makamlarca ilk çıkarıldığı 18 Eylül Cuma gününü, önceden planlanmış bir iş anlaşması sebebiyle yurtdışında geçiren sanatçı, takipçilerine sosyal mecralardan seslenmişti. Hakkındaki ağır iddialara dair "Adli makamlarla tam bir iş birliği içerisinde ifademi vereceğim, gönlüm ferah" ifadelerini kullanan aktris, bugünkü dönüşünde uçağın körük kapısında doğrudan jandarmaya teslim edildi. Karakol sorgusundan önce Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edilen oyuncudan, biyolojik incelemeler için zorunlu saç ve kan örnekleri alındı.

DOSYADA ADI GEÇEN DİĞER ÜNLÜLERİN DURUMU NE?

Kamuoyunda şok etkisi yaratan adli dosya yalnızca tek bir oyuncuyla sınırlı kalmadı; aralarında müzisyen ve gazetecilerin de bulunduğu 18 şüpheliyi kapsıyor. Jandarma birimlerindeki ifadeleri tamamlanan Aras Bulut İynemli, Melis İşiten, Melisa Şenolsun, rapçi Sefo (Seyfullah Sağır), oyuncu Melis Sezen ve muhabir Yağız Sabuncuoğlu savcılık kararıyla serbest kaldı. Diğer taraftan Eda Güzelcik, Volkan Akçıray ve Hazal Filiz Küçükköse gibi isimler için ise gözaltı süresinin uzatılmasına karar verildi.

AFRA SARAÇOĞLU KİMDİR, KAÇ YAŞINDA VE HANGİ PROJELERDE YER ALDI?

1997 yılının 2 Aralık günü Balıkesir sınırları içerisinde dünyaya gözlerini açan yetenekli isim, akademik eğitimini Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Karşılaştırmalı Edebiyat bölümünde sürdürdüğü yıllarda setlerle tanıştı. Kameralar karşısındaki ilk profesyonel deneyimini 2016 yapımı İkinci Şans filminde Özcan Deniz ve Nurgül Yeşilçay ile birlikte yaşayan oyuncu, kariyer basamaklarını hızla tırmandı. Öğretmen, Kardeş Çocukları ve Fazilet Hanım ve Kızları dizilerinde tecrübe edindikten sonra, asıl büyük şöhretini reytingleri altüst eden Yalı Çapkını dizisindeki 'Seyran' rolüyle (2022-2025) yakaladı. Genç yıldız, olayların patlak verdiği 2026 yayın döneminde ise "A.B.İ." isimli yepyeni bir dizinin kadrosunda yer alıyordu.