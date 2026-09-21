Sosyal medyada ortaya çıkan, zamanla günlük konuşmalara kadar yayılan çok sayıda kelime sözlükte kendine yer buldu. Merriam-Webster, aralarında internet kültürü ve yapay zekayla özdeşleşen ifadelerin de bulunduğu 1400 yeni kelime ve anlamı veritabanına ekledi. Yeni liste yalnızca sosyal medya jargonundan oluşmuyor. Teknolojiden ilişkilere, yemek kültüründen müziğe kadar pek çok alanda kullanılan ifadeler de sözlüğe dahil edildi.

Sosyal medyanın dili sözlüğe taşındı

Dikkat çeken ifadelerin başında “looksmaxxing” geliyor. Kelime, fiziksel görünümü ve çekiciliği artırmak için bazen aşırı boyutlara ulaşan uygulamalara başvurmayı anlatıyor.

“Parasocial”, kişisel olarak tanışılmayan bir ünlü veya kurgusal karakterle kurulan tek taraflı duygusal bağı ifade ediyor. İnternetin eski şakalarından “rickroll” da listede. Terim, bir kişiyi kandırarak Rick Astley’in ünlü şarkısını açtırmayı anlatıyor.

Kripto para dünyasından “meme coin”, gösterişli balo davetleri için kullanılan “promposal” ve videolardaki siyah bantları anlatan “letterboxing” de eklenen ifadeler arasında.

Yapay zeka kendi kelimelerini getirdi

Teknolojideki değişim de sözlüğe doğrudan yansıdı. Son dönemde öne çıkan “vibe coding”, kişinin kodu kendisinin yazması yerine yapay zekaya komut vererek oluşturmasını ifade ediyor.

AGI, insan zekası ve akıl yürütme kapasitesine ulaşması veya bunu aşması hedeflenen genel yapay zekayı anlatırken, “compute” yapay zeka alanındaki işlem gücü kaynağı anlamında kullanılıyor.

İnsana oldukça benzeyen ancak tam olarak insan hissi vermeyen robot ve tasarımların oluşturduğu rahatsızlık ise “uncanny valley”, yani “tekinsiz vadi” terimiyle karşılık buluyor.

Mutfaktan da yeni kelimeler geldi

Yemek kültürünün popüler ifadeleri de listede. Superfood, cake pop, shishito, bao bun ve chili crisp bunlardan bazıları. Bao bun, buharda pişirilen ve farklı malzemelerle doldurulan yumuşak ekmeği; chili crisp ise kızarmış biber ve sarımsak parçalarının yer aldığı acılı ve çıtır sosu ifade ediyor.

“Sunday scaries” yaşayanlar bu hissi iyi bilir

Günlük yaşam ve ilişkilerden gelen kelimeler arasında da ilginç örnekler var. “Cuffing season”, soğuk aylarda yalnız kalmak istemeyenlerin partner aradığı dönemi anlatıyor. “Sunday scaries” ise hafta sonunun bitmesi yaklaşırken pazar günü hissedilen kaygıya verilen isim.

Kötü bir gerçekle yüzleşmek yerine onu reddetme hali için “copium”, aniden yaşanan çöküş veya dramatik son için ise “crashout” kullanılıyor.

Listede ayrıca toplulukların bir olayı aynı şekilde yanlış hatırlamasını anlatan Mandela Effect, rakunlara takılan trash panda, sorunların biri çözülürken diğerinin ortaya çıkmasını ifade eden whack-a-mole gibi terimler de bulunuyor.

Bir dönem yalnızca sosyal medya ve internet kültürünün parçası olarak görülen ifadelerin sözlüğe taşınması, dijital dünyanın günlük dil üzerindeki etkisini de ortaya koydu.