Cadılar Bayramı 2026 takvimi sonbaharın gelmesiyle araştırılırken, küresel kutlamalar 31 Ekim 2026 Cumartesi günü gerçekleşecek. Hafta sonuna denk gelen bu özel gün, çocukların kapı kapı dolaşarak şeker topladığı ve gençlerin kostüm partilerinde buluştuğu anlara sahne olacak.

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Cadılar Bayramı ne zaman ve hangi gün kutlanacak?

Cadılar Bayramı, 2026 yılında 31 Ekim Cumartesi günü kutlanacak. Her yıl sabit tarihte karşılanan bu geleneksel gün, hafta sonu tatiline denk gelmesi sebebiyle geniş katılımlı eğlencelere sahne olacak. Sabah saatlerinde başlayan hazırlıklar gece geç saatlere kadar sokaklarda sürecek.

Takvim netleşti, hazırlıklar hız kazandı. Özellikle İngiltere, Amerika ve Kanada başta olmak üzere pek çok ülkede cadı, vampir ve çizgi kahraman kostümleri giyen gruplar meydanları dolduracak.

Kutlama takvimi ve geleneksel etkinlik detayları

Etkinlikler gün boyu geleneksel ritüellerle icra ediliyor. İçi oyularak gülen yüz figürü verilen bal kabaklarının içine mum yerleştirilmesi en bilinen sembol sayılıyor. Çocuklar şeker ya da şaka sloganıyla mahalle sakinlerinden ikramlar topluyor.

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Korku sineması gösterimleri ve tematik partiler de kutlama programlarına eşlik edecek. Eğlence sabaha kadar sürecek.

Samhain festivalinden günümüze uzanan tarihi köken

Cadılar Bayramı'nın temelleri antik Kelt uygarlığının hasat kapanışını simgeleyen Samhain festivaline dayanıyor. Keltler, yazın bitişiyle kışın başladığı 31 Ekim gecesinde yaşayanlar ile ruhlar arasındaki sınırın kalktığına inanıyordu. Kötü ruhları uzaklaştırmak için maskeler takılıyor ve ateşler yakılıyordu.

Zamanla Azizler Günü arifesiyle birleşen kutlamalar, All Hallows' Eve adını aldı. Modern çağda dini bağlamından uzaklaşarak seküler ve popüler bir kültüre dönüştü. Milyonlarca insan eğlence amacıyla bu geleneği yaşatıyor.