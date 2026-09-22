Yaz aylarının sona ermesi ve Sonbahar'ın gelmesiyle birlikte kışlık hazırlıklar da başladı. Kışlık hazırlıkları denilince akla ilk gelenler arasında konserve domates, salça ve tabii ki kış ayının olmazsa olmazı tarhana geliyor... Tarhana yüzyıllardır şifalı bir gıda olarak biliniyor. Eylül ve Ekim aylarında yapım aşaması gerçekleşen tarhana uzun aşamaları olan yoldan geçmesinin ardından pişirip çorba olma yoluna giriyor.

Her ilde farklı şekilde yapılabiliyor

Tarhana, içerisinde bulunan gıdalar sayesinde çok faydalı olsa da herkesin damak tadına uymayabiliyor. Tarih olarak ilk yapılışı çok çok eskilere dayanan ve temelinde süt ve tahıl gibi bozulmaya yatkın olan ürünleri sağlıklı bir şekilde saklamak amacıyla yapılan tarhananın geçmişi Orta Asya'ya dayanıyor. Çok eski olan bu tat zaman içinde dönüşüme, gelişime ve hatta günümüzde bile coğrafyadan coğrafyaya farklı şekillerde yapılmasıyla meşhur. Örneğin sadece Ege Bölgesi'nde bile Denizli'de beyaz, yani kırmızı biber ya da domates eklenmemiş haliyle yapılırken, İzmir ve Aydın illerinde kırmızı haliyle meşhur. Ya da Uşak ili tarhanasıyla ünlü bir il olarak biliniyor, orada da tarhananın özelliği acılı ve baharatlı olması.

Peki tarhananın yapım ve kurutma aşamaları birbirinden farklılık gösteriyor da, çorba haline getirirken ne gibi detaylar ekleyerek tarhana sevmeyene bile iki tabak içirebiliriz?

Çorba haline getirmeden önce bunu yapın

Eğer Tarhana çorbasız kış aylarında sofraya oturamıyorsanız, ve çocuklarınız ya da evde bulunan diğer aile üyeleriniz tarhanayı sevemiyorsa bu yöntemi mutlaka deneyin. İşte o tarif;

Öncelikle 1 yemek kaşığı zeytinyağını çorbayı pişireceğiniz tencereye ekleyin ardından 1 diş sarımsağı sarımsak rendesinde rendeleyin ve çorbayı yapacağınız tencereye alın. Sarımsak miktarınız çorba miktarınıza oranla artabilir. 4 kişilik bir çorba için 1 diş sarımsak yeterli olacaktır.

Ardından 2 adet orta boy domatesi rendeleyerek sarımsakla harmanlanan tencereye ekleyebilirsiniz. Tarhananızın tuz oranına göre bu aşamada tuz da ekleyebilirsiniz, tamamen tercihe kalmış.

Not: Kışın domates kullanmak istemiyorsanız, yazdan hazırladığınız domates konservelerinden de kullanabilirsiniz.

Domates ve sarımsak iyice kavrulduktan sonra kaynayan suyu ve daha önceden ıslanmaya bıraktığını tarhananızı da tencereye ekleyerek çorbanız kaynayana kadar karıştırın.

İşte böyle... Hem şifa hem de lezzet deposu sarımsaklı tarhananız afiyetle yemeye hazır. Afiyet, şifa olsun...

Peki siz tarhanayı hangi yöntemlerle pişiriyorsunuz?