Kuzeyden esecek sert poyrazla birlikte termometreler sert bir inişe geçiyor. Halihazırda 28 derece civarında seyreden hava sıcaklığı, salı sabahından itibaren 6 ila 8 derece birden gerileyerek yerini sonbahar serinliğine bırakacak. Gün boyu aralıklarla yoklayacak yağmur geçişleri, akşam saatlerinde şiddetini artırıp yerini gök gürültülü sağanağa çevirecek.

Karadeniz'in nemini taşıyan rüzgarların sıcak kara ve deniz yüzeyiyle temas etmesi, atmosferin üst tabakasındaki soğuk havayla birleştiğinde gök gürültüsü, şimşek ve yıldırım aktivitesini tetikleyecek. AKOM uzmanları, rüzgar hızının saatte 50 kilometreye kadar tırmanacağını bildirerek su baskınlarına karşı teyakkuz çağrısı yaptı.

İstanbul'da yağış ne zaman başlayacak ve saat kaçta şiddetlenecek?

İstanbul'da beklenen sağanak yağış 22 Eylül Salı akşamı saat 20.00 itibarıyla şiddetini artıracak.

Günün ilk saatlerinde hafif serpintiler şeklinde başlayacak yağış dalgası, akşam iş çıkışıyla birlikte kentin tamamına yayılacak. Avrupa Yakası'ndan giriş yapacak kütleler Boğaz çevresini ve Anadolu Yakası'nı etkisi altına alacak. Sağanak geçişlerinin 23 Eylül Çarşamba günü saat 17.00 sularına kadar aralıksız sürmesi bekleniyor.

Hava sıcaklığı kaç derece düşecek ve sağanak ne kadar sürecek?

Balkanlar kaynaklı sistem nedeniyle megakentte hava sıcaklığı 6 ila 8 derece birden düşerek 20 derecenin altına inecek.

Kritik hava durumu göstergesi Resmi AKOM tahminleri Yağışın şiddetleneceği an 22 Eylül Salı (Saat 20.00) Yağışın kenti terk edeceği vakit 23 Eylül Çarşamba (Saat 17.00) Beklenen yağış miktarı Metrekareye 30 - 60 kilogram Sıcaklık değişimi 6 ila 8 derece birden azalma Rüzgar yönü ve hızı Kuzeyli yönlerden (Poyraz) 20 - 50 km/s

Megakentte su baskını ve yıldırım riski taşıyan noktalar nereler?

AKOM raporuna göre metrekareye 60 kilograma kadar ulaşması beklenen şiddetli yağışlar başta Boğaz hattı, Avrupa Yakası ve Anadolu Yakası genelinde risk yaratıyor.

Ekipler mazgal tıkanmaları, göllenmeler ve alt geçitlerde yaşanabilecek ani taşmalara karşı saha hazırlıklarını tamamladı. Şimşek ve yıldırımla birlikte gelecek fırtına sebebiyle deniz ulaşımında aksamalar meydana gelebilecek. Yetkililer, sürücülerin ve yayaların özellikle salı akşamı ile çarşamba sabah saatlerinde tedbirli olmalarını istiyor.