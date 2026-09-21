Evleri renklendiren süs bitkilerinin bazıları çocuklar ve evcil hayvanlar için risk taşıyor. Özellikle yaprakların çiğnenmesi, yenmesi ya da bitkinin özsuyuyla temas edilmesi çeşitli sağlık sorunlarına yol açıyor. Listede evlerde oldukça sık karşılaşılan bitkiler de var.

Dieffenbachia göründüğü kadar masum değil

Büyük yapraklarıyla dikkat çeken Dieffenbachia, çözünmeyen kalsiyum oksalat kristalleri içeriyor. Yaprağın çiğnenmesi veya yenmesi ağızda şiddetli tahriş, ağrı, şişlik ve yutma güçlüğüne neden oluyor.

Özsuyunun göze veya cilde değmesi de tahrişe yol açıyor. Bu nedenle özellikle çocukların ve evcil hayvanların bitkiye ulaşmaması önem taşıyor.

Dieffenbachia'nın evde huzursuzluğa yol açtığı yönündeki halk inanışını destekleyen bilimsel bir kanıt ise bulunmuyor.

Filodendron ağızda yanmaya neden oluyor

Ev dekorasyonunda sık kullanılan filodendron da kalsiyum oksalat kristalleri içeriyor. Yaprak veya özsuyunun çiğnenmesi ağızda yanma, ağrı ve şişmeye yol açıyor. Bu nedenle bitkinin çocukların ve hayvanların erişemeyeceği bir noktada tutulması gerekiyor.

Spathiphyllum da tamamen zararsız değil

Halk arasında “Kadın mutluluğu” adıyla bilinen Spathiphyllum da dikkat edilmesi gereken bitkiler arasında. Yaprak, gövde ve çiçeklerindeki kristaller çiğnendiğinde ağız ve boğazı tahriş ediyor. Dudaklarda şişme ve mide bulantısı da görülebiliyor.

Zakkumda risk daha ciddi

Zakkumun kökünden yapraklarına kadar bütün bölümleri toksik maddeler içeriyor. Bitkinin yenmesi ciddi zehirlenmeye yol açıyor. Zakkum yalnızca yenildiğinde risk oluşturmuyor. Yakılması sonucu ortaya çıkan duman da zararlı maddeler içerdiği için dikkat gerektiriyor.

Özellikle çocuk veya evcil hayvan bulunan evlerde bu bitkilerin erişilebilir noktalarda tutulmaması gerekiyor.