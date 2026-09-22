Anne Yarısı nerede çekiliyor sorusu dizi takipçilerinin gündemine otururken, yapım ekibi sahneleri İzmir, Kapadokya ve İstanbul hattına yayarak geniş bir çekim haritası oluşturdu. Yönetmen koltuğunda Semih Bağcı otururken, senaryo ekibi izleyiciyi sarsıcı dönemeçlere sürüklüyor.

Işıklar bu akşam yanıyor. Ekran başındakiler, minik bir kızın kaderiyle kesişen fırtınalı bir hesaplaşmaya şahitlik edecek.

Anne Yarısı dizisi nerede çekiliyor?

Anne Yarısı dizisi, İzmir kıyılarında başlayan, Kapadokya vadilerinde derinleşen ve İstanbul sokaklarında devam eden üç ayrı coğrafyada çekiliyor. Ağustos ayında sete çıkan ekip, ilk çekimleri Burcu Özberk'in canlandırdığı Zeynep karakterinin sahneleri için Ege kıyılarında gerçekleştirdi.

Kamera ardından İç Anadolu'ya çevrildi. Nevşehir'in Ürgüp ve Göreme ilçelerindeki tarihi taş konaklar ile peri bacaları, Altay ailesinin gösterişli dünyasına ev sahipliği yapıyor. İstanbul etabında ise boğaz çevresi ile tarihi semtler arka plan oluşturuyor.

Yapımın künyesi ve başrol oyuncu kadrosu

Dizinin başrollerini üç yetenekli isim paylaşıyor. Cihangir Ceyhan Ali rolüyle, Burcu Özberk fedakar Zeynep karakteriyle, Esra Dermancıoğlu ise otoriter Meryem kimliğiyle kamera karşısına geçiyor.

Bilgi Türü Yapım Detayları Çekim Şehirleri İzmir, Kapadokya, İstanbul Yayın Kanalı NOW TV, Salı 20.00 Başrol Oyuncuları Burcu Özberk, Cihangir Ceyhan, Esra Dermancıoğlu Yapım Şirketi NTC Medya Yönetmen Semih Bağcı Senaryo Ekibi Melis Civelek, Zeynep Gür, Merve Göntem

Kadroda Selen Uçer, Fatih Gühan, Cansu Fırıncı, Mert Denizmen ve İlayda Çevik gibi güçlü isimler bulunuyor. Zengin kadro, her bir karakterin çatışmasını diri tutuyor.

Ege bebeğin velayet savaşı ve dramatik hikaye örgüsü

Kardeşi Zeren'in ani kaybıyla sarsılan öğretmen Zeynep, yeğeni minik Ege'ye sahip çıkıyor. Yıllar sonra kızının varlığını öğrenen zengin Ali Altay ile Zeynep arasında zorlu bir velayet mücadelesi alevleniyor.

Gözyaşları sel olacak. Ailenin sert kurallarıyla teyzenin karşılıksız sevgisi çarpışırken, saklanan sırlar birer birer patlak verecek.