Son Mühür/ Emine Kulak- Buca Belediyesi, imar planına aykırı olarak verdiği ruhsatla gündeme geldi. İmar planında 2 kat ticaret alanı olarak görünen Özbekistan Caddesi üzerindeki bir arsaya, belediye tarafından 10 kat inşaat ruhsatı verildiği iddia edildi. Söz konusu arsa üzerinde alt katları dükkân, üst katları ise “homeofis” tarzında konut olacak bir yapı planlandığı ve bu durumla arsa sahibine emsal artışıyla ciddi rant sağlandığı öne sürüldü.

İddiayı ilk olarak Son Mühür Gazetesi gündeme taşımıştı. Konu, bugün yapılan Buca Belediyesi Kasım ayı olağan meclis toplantısının birinci oturumunda meclis üyeleri tarafından verilecek önergeler maddesinde Meclis'e taşındı.

“2 KAT İMARLI YERE 10 KAT VERİYORSUNUZ”

Toplantıda söz alan AK Parti Meclis Üyesi Kemal Altın, belediye yönetimini sert sözlerle eleştirdi. Altın, “Göreve geldiğimiz günden beri yapılan meclis çalışmalarına önerge vererek suç teşkil eden huşular hakkında diğer kurumların konuyu takip etmeden üzerini kapatmak istediğini düşündüğüm konular hakkında çalışmalara yeniden başladım. 2 kat imarlı yere 10 kat imar veriyorsunuz. Sizin marifetli 5. Katınız ve korkmayan memurlarınız var. Bunu herkese değil canınızın istediğine veriyorsunuz. İllegal yapılara elektrik su veriliyor. İşyerlerine çalışma ruhsatı düzenleniyor. Adatepe’de kaç katlı olduğunu sayamadığım bir yapı var. Yapı kabak gibi görünüyor. Yıkılan bir yerden yapı ruhsatı iptal edilir. İşletme ruhsatı da iptal edilir. Bunlar iptal edilmedi” dedi.