Son Mühür- Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), 30 Ocak Cuma gününe ilişkin hava durumu tahmin raporunu yayımladı. Son değerlendirmelere göre, Türkiye genelinde çok bulutlu ve aralıklı yağışlı bir hava bekleniyor. Yağışların bazı bölgelerde kuvvetli olacağı, rüzgarın ise yer yer fırtına hızına ulaşacağı bildirildi.

Yağışlar yurt geneline yayılıyor

Rapora göre yağışlar; çoğunlukla yağmur ve sağanak şeklinde görülecek. Kıyı Ege ve Akdeniz kıyılarında yer yer gök gürültülü sağanak beklenirken, Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu’nun kuzeydoğusu ile Sivas, Gümüşhane ve Bayburt çevrelerinde karla karışık yağmur ve kar yağışı öngörülüyor.

Kıyı Ege, Orta ve Doğu Akdeniz, Güneydoğu Anadolu’nun batısı ile Çanakkale, Manisa, Kırşehir, Aksaray, Tunceli ve Bingöl çevrelerinde; Balıkesir’in batı ilçeleri ile Antalya’nın doğu kesimlerinde yağışların yer yer kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.

Sıcaklıklar mevsim normallerinin üzerinde

Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik beklenmezken, değerlerin ülke genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği bildirildi. Sabah ve gece saatlerinde ise özellikle doğu bölgelerde buzlanma ve don olaylarının görülebileceği uyarısı yapıldı.

Rüzgar yer yer fırtına şeklinde esecek

Rüzgarın genellikle güney yönlerden, Trakya’da ise zamanla kuzeyli yönlerden hafif ve orta kuvvette esmesi bekleniyor. Marmara’nın güneyi, İç Ege, Batı Akdeniz’in iç kesimleri, İç Anadolu ve Karadeniz’in iç bölgelerinde rüzgarın kuvvetli ve kısa süreli fırtına şeklinde (40-70 km/saat) etkili olacağı tahmin ediliyor.

Kuvvetli yağış ve rüzgar uyarısı

MGM, kuvvetli yağış beklenen bölgelerde sel, su baskını, ulaşımda aksamalar, kar örtüsüne sahip alanlarda erimeye bağlı riskler ve çığ tehlikesine karşı dikkatli olunması gerektiğini duyurdu. Kuvvetli rüzgarın etkili olacağı bölgelerde ise çatı uçması, ağaç devrilmesi ve baca gazı zehirlenmelerine karşı tedbir çağrısı yapıldı.

Çığ tehlikesine dikkat

Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun yüksek ve eğimli alanlarında mevcut kar örtüsü nedeniyle çığ riski bulunduğu bildirildi. Yetkililer, bu bölgelerde yaşayan vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmalarını istedi.

Bölge bölge hava durumu özeti

Marmara: Çok bulutlu ve aralıklı yağışlı. Çanakkale ile Balıkesir’in batısında yağışlar kuvvetli. Güney kesimlerde kuvvetli rüzgar bekleniyor.

Ege: Yağmur ve sağanak etkili olacak, kıyılarda gök gürültülü sağanak görülecek. Kıyı kesimler ve Manisa çevrelerinde kuvvetli yağış öngörülüyor.

Akdeniz: Aralıklı yağmur ve sağanak, kıyılarda yer yer gök gürültülü sağanak bekleniyor. Orta ve Doğu Akdeniz ile Antalya’nın doğusunda yağışlar kuvvetli.

İç Anadolu: Bölge genelinde aralıklı yağışlı hava hakim. Kırşehir ve Aksaray çevrelerinde yağışların kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgar kuvvetli esecek.

Karadeniz: Batı Karadeniz yağmur ve sağanak yağışlı. Orta ve Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinde kuvvetli rüzgar, yüksek kesimlerde buzlanma ve çığ riski bulunuyor.

Doğu Anadolu: Karla karışık yağmur ve kar yağışı bekleniyor. Tunceli ve Bingöl çevrelerinde yağışlar yer yer kuvvetli. Bölge genelinde don ve buzlanma riski var.

Güneydoğu Anadolu: Aralıklı yağışlı hava etkili olacak. Bölgenin batısında yağışlar kuvvetli, kuzeydoğusunda karla karışık yağmur ve kar görülecek.

Meteoroloji yetkilileri, vatandaşların güncel hava durumu tahminlerini takip etmeleri ve yapılan uyarılara karşı tedbirli olmaları gerektiğini bildirdi.