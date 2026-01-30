Son Mühür- İzmir genelinde dün gece aniden bastıran ve yaklaşık bir buçuk saat süren yoğun yağış, birçok ilçede baskınlara neden oldu. Meteorolojik verilere göre, en yüksek yağış miktarı Buca ilçesinde kaydedilirken; Konak, Bornova ve Kemalpaşa bölgeleri de sağanağın etkisi altında kaldı. Kısa süre içerisinde bazı noktalarda metrekareye 80 kilogram, şehir genelinde ise ortalama 45 kilogram yağışın düşmesi, altyapı sistemlerinde zorlanmalara sebebiyet verdi. Yağışın şiddetiyle birlikte debisi yükselen dereler, çevredeki araçları ve malzemeleri sürükleyecek güce ulaştı.

Kemalpaşa’da dere taşkını: Araçlar menfeze sürüklendi

Sağanağın en çok hissedildiği noktalardan biri olan Kemalpaşa Ulucak’ta, İncepınar Deresi’nin taşması sonucu park halindeki dört araç suya kapılarak sürüklendi. Akıntıya kapılan araçlardan üçü menfezin içerisinden geçerek diğer uçtan çıkmayı başarırken, bir otomobil menfezin dar kısmında sıkışarak kaldı. Suyun akış yönünü tıkayan ve olası bir yeni taşkın riskini artıran bu durum üzerine, İzmir Büyükşehir Belediyesi Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı ve Kemalpaşa Belediyesi ekipleri bölgeye sevk edilerek koordineli bir çalışma başlattı.

Menfezde kritik operasyon: Araç parçalanarak çıkarılıyor

Gece saatlerinden itibaren devam eden kurtarma çalışmalarında ekipler ilk olarak halat yöntemiyle aracı çekmeyi denedi. Ancak aracın menfeze çok sıkı şekilde sıkışmış olması nedeniyle çekme halatlarının koptuğu bildirildi. Bunun üzerine bölgeye ağır iş makineleri ve vinçler çağrıldı. Pazar günü beklenen yeni ve kuvvetli yağış dalgası öncesinde menfezi tamamen temizlemeyi hedefleyen ekipler, zamanla yarışıyor. Sıkışan aracın bütün halde çıkarılamayacağının anlaşılması üzerine, işçiler aracı parçalarına ayırarak tahliye etme yöntemine başvurdu. Ekiplerin bölgedeki yoğun mesaisi kesintisiz devam ediyor.

