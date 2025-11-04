Son Mühür / Alper Temiz - Karşıyaka Belediyesi’nin Bostanlı Kapalı Pazaryeri’nin işletme hakkını özel bir firmaya devretmesi üzerine başlayan eylemler, bugün de devam etti. Esnaf, bu devir kararının hem hukuka aykırı olduğunu hem de yıllardır tezgâh açan pazarcıların geçim hakkını tehdit ettiğini belirterek tepki göstermeyi sürdürüyor.

Belediye meclisinde alınan karar doğrultusunda yürürlüğe sokulmak istenen işletme devrine karşı pazarcı esnafı, haftalardır eylemlerini devam ettirmişti. Cumartesi günü işletme devri yapılan şirket tarafından açılması beklenen tezgahlar ise eylemler nedeniyle açılamamıştı.

Bugün ise eylemi gerçekleştiren esnaf tarafından Çarşamba günü açılması gereken pazarın, elektrik arızası gerekçesiyle geçici olarak kapatılacağı yönünde gelen belediye açıklaması, pazarcı esnafını çileden çıkarttı. İzmir Pazarcılar Odası Başkanı Hamdin Erişen, belediyenin “elektrikte arıza var” bahanesiyle pazarın kurulmasını engellemeye çalıştığını öne sürdü. Ayrıca, elektrik arızası dışında da bahaneler üretildiğini ve sorumluluğu üzerine aldığını belirterek belediyeye yazılı başvuru yaptığını söyledi.

Çarşamba pazarı açılacak

Erişen açıklamasında, “Pazar yarın açılacak. Başkan ‘Yağmur yağar, kaçak olur sel olur, bence pazarı açmayın’ diyerek bahane üretti. Ancak ben oda başkanı olarak ‘Yarın yağacak olan yağmurdan ve olası etkilerinden sorumluyum’ dedim. Başka bahaneleri de kalmadı elektrik dışında. Çarşamba günü açılacak pazarı engellemek için maalesef bahane uydurdu sayın başkan” dedi.

CHP’ye zarar veriliyor

Bu gelişmeler üzerine bir önceki CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, pazarcıların durumu üzerine harekete geçti. Esnafın tepkilerini öğrenmek isteyen Kılıçdaroğlu pazarcıları aradı. Kılıçdaroğlu, “Karşıyaka Belediye Başkanı Yıldız Ünsal neden böyle bir şey yapıyor, bu yapılanlar haksızlıktır ve CHP’ye zarar vermektedir. Bunlar eğer böyle yaparsa siyasetin sonu ne olur” dedi. Erişen ise, “Türkiye duydu, Ankara’daki parti genel merkezleri neden sessiz; İzmir’i buradaki işletme devrinden gelecek olan para mı kurtaracak” diyerek parti genel yönetimini göreve çağırdı.

Belediye tarafının gerekçesi

Belediye yönetimi tarafından yapılan açıklamada, pazaryerindeki elektrik donanımında tehlike arz eden bir arıza tespiti yapıldığı, bu nedenle Çarşamba günleri kurulmakta olan pazarın geçici süreyle kurulmayacağı bildirildi. Pazarcılar bu açıklamayı “bahane” olarak değerlendiriyor.