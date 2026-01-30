Son Mühür- İzmir’in kronikleşen altyapı sorunları üzerinden yükselen tartışma, iktidar ve ana muhalefet milletvekillerinin karşılıklı açıklamalarıyla yeni bir boyut kazandı. AK Parti İzmir Milletvekili Mahmut Atilla Kaya’nın kentin foseptik sorununa dikkat çeken sert eleştirilerine, CHP İzmir Milletvekili Ednan Arslan’dan "Ankara onayı bekleyen krediler" yanıtı geldi.

İzmir siyasetinde altyapı düellosu: "Foseptik ayıbı" mı, "Ankara engeli" mi?

İzmir halkının günlük yaşamını zorlaştıran koku, sinek ve eksik altyapı sorunları, AK Parti ve CHP milletvekillerini karşı karşıya getirdi. AK Partili Mahmut Atilla Kaya, 2026 yılında hala foseptik çukurlarının konuşulmasını "yerel yönetim ayıbı" olarak nitelerken; CHP’li Ednan Arslan, projelerin hayata geçmesi için gerekli olan dış kredilerin Hazine tarafından onaylanmadığını savunarak "İzmir cezalandırılıyor" dedi.

AK Partili Kaya: "Antik Roma’da vardı, 2026 İzmir’inde yok"

Sosyal medya üzerinden yayınladığı videolarla İzmir’in sorunlarını gündeme taşıyan AK Parti İzmir Milletvekili Mahmut Atilla Kaya, kentin turistik ilçelerindeki altyapı yetersizliğine vurgu yaptı. Kaya, Urla, Çeşme ve Seferihisar gibi marka bölgelerde hala kanalizasyon sisteminin kurulmamış olmasını eleştirerek şunları söyledi:

"Antik Roma’da bile kanalizasyon sistemi varken, 2026 yılında İzmir'in en güzide bölgelerinde hala foseptik konuşuyoruz. Atık sular doğrudan doğaya karışıyor, toprağı kirletiyor ve koku yayıyor. Hem hizmet verilmiyor hem de vatandaşlardan atık su bedeli alınıyor. Bu, yerel yönetim anlayışının bir ayıbıdır."

CHP’li Arslan: "Finansman hazır, imza eksik"

Kaya’nın eleştirilerine rakamlarla yanıt veren CHP İzmir Milletvekili Ednan Arslan ise sorunun yerel yönetimden değil, merkezi hükümetin "siyasi bariyerlerinden" kaynaklandığını iddia etti. Arslan, İzmir’in kendi öz kaynakları ve dış kredileriyle projelerini hazırladığını ancak Ankara’dan onay alamadıklarını belirtti.

Arslan, bekletilen kredileri şu şekilde sıraladı:

Çiğli Atık Su Arıtma 4. Faz: AFD’den sağlanan 41 milyon Euro tutarındaki kredi 2023’ten beri Hazine onayı bekliyor.

Dikili Altyapı Projesi: EBRD ile anlaşılan 66 milyon Euro tutarındaki kredi onaylanmadı.

Çeşme ve Aliağa Projeleri: Ovacık, Alaçatı ve Yenişakran bölgeleri için kredi kuruluşlarıyla anlaşıldı ancak onay süreci tamamlanmadı.

"İzmir’in hakkı Ankara’da rehin tutuluyor"

Belediye projelerinin siyasi saiklerle engellendiğini savunan Ednan Arslan, İzmir’in ödediği vergilerle bu hizmetleri hak ettiğinin altını çizdi. Arslan, AK Partili vekillere seslenerek, "Altyapıda eksik var diyeceğinize, onay bekleyen kredileri İzmir halkı adına takip edin. Bu projelerin siyaseti olmaz, halka hizmetin engeli olmaz" ifadelerini kullandı.

Vatandaş iki ateş arasında

İzmir’in altyapı çıkmazı, tarafların birbirini suçlamasıyla devam ederken; gözler Ankara’dan gelecek onaylara ve İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin mevcut imkanlarla atacağı adımlara çevrildi. Kent sakinleri ise "foseptik" ve "kredi" tartışmalarının gölgesinde, koku ve altyapı sorunlarının bir an önce çözülmesini bekliyor.