Son Mühür/ Beste Temel- Son Mühür yazarlarından Zeki Fidan’ın Bornova’daki güncel gelişmeleri ve mali tabloyu konu alan köşe yazısı, sosyal medyada organize bir şikayet dalgasına maruz kalarak yayından kaldırıldı. İmtiyaz sahibi Hakan Kandemir, halkın haber alma özgürlüğüne yönelik bu müdahaleye sert tepki gösterdi.

Son günlerde yerel yönetimlere dair iddiaların yargıya taşınmasıyla hareketlenen İzmir gündeminde, kamuoyunu bilgilendirmeye çalışan basın organlarına yönelik dijital müdahaleler dikkat çekti. Son Mühür Gazetesi köşe yazarı Zeki Fidan’ın kaleme aldığı Bornova’daki mali süreci değerlendiren yazı, "spam" olduğu iddiasıyla hedef alındı.

Organize şikayetlerle dijital sansür

Zeki Fidan’ın "Bornova’da İki Yılın Bilançosu: Borçsuz Belediyeden Borç, İsraf ve Çöküşe" başlığıyla yayımlanan analizi, sosyal medya platformlarında eş zamanlı yapıldığı anlaşılan şikayetler neticesinde erişime engellendi. Binlerce içerik arasından özellikle kamuoyunun merak ettiği soruları içeren bu yazının hedef seçilmesi, "bilgi akışı engellenmek mi isteniyor?" sorusunu beraberinde getirdi.

Hakan Kandemir: "Sorumlular hakkında hukuki süreç başlatılacak"

Yaşanan gelişme üzerine bir açıklama yapan Son Mühür İmtiyaz Sahibi Hakan Kandemir, gazetecilik faaliyetlerinin bu tür yöntemlerle kısıtlanamayacağını vurguladı. Kandemir, ilk kez böyle bir tabloyla karşılaştıklarını belirterek şunları söyledi:

"Halkın haber alma ve gerçekleri öğrenme özgürlüğü anayasal bir haktır. Sosyal medya platformlarının açıklarından yararlanarak, organize bir şekilde yapılan bu şikayet ilginç bir gelişme. Bu girişimin arkasındaki sorumluların tespiti ve cezalandırılması için suç duyurusunda bulunacağız"