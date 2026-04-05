Son Mühür/ Osman Günden- AK Parti Buca İlçe Başkanı Cihangir Sağır, sosyal medya üzerinden paylaştığı video ile Buca’nın kronikleşen sorunlarını gündeme taşıdı. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay’ı hedef alan Sağır, ilçenin adeta kaderine terk edildiğini vurguladı.

Buca Metrosu’nda yılan hikayesi

Paylaşımında Buca Metrosu projesine geniş yer ayıran Cihangir Sağır, 20 yıla yaklaşan bir geçmişi olmasına rağmen projenin bir türlü hayata geçirilemediğini ifade etti. Sağır, projedeki gecikmelerin temel sebebinin yanlış planlama olduğunu belirterek, "İzmir'in en büyük ilçesi, doğru planlama yapılamaması nedeniyle yeni bir mağduriyetle karşı karşıya" dedi.

"Bucalı için çile 'Yeter artık' dedirtiyor"

İlçedeki günlük yaşamın her geçen gün zorlaştığına dikkat çeken Sağır; yolların bakımsızlığı, çöp sorunu ve devam eden grevlerin vatandaşı canından bezdirdiğini söyledi. Sağır, "Çukurlar, çöp, grev derken Buca halkının yıllardır çektiği bu çile artık 'yeter' dedirtecek noktaya ulaştı" ifadelerini kullandı.

Cemil Tugay’a çağrı: "Asli vazifenize dönün"

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay’ın önceliğinin siyaset değil, şehrin sorunları olması gerektiğini vurgulayan Sağır, şu eleştirilerde bulundu:

"Sayın Cemil Tugay, siyaset yapmaktan biraz vakit ayırıp şehrin ana gündemiyle ve Buca ile ilgilense vatandaşın yaşadığı bu büyük çileyi net bir şekilde görecektir."

2026 yılında Metro bekleyişi sürüyor

Takvimlerin 2026 yılını göstermesine rağmen İzmir’in en büyük ilçesinde hala metro olmamasının kabul edilemez olduğunu belirten AK Parti Buca İlçe Başkanı Sağır, işçilerin grevde olması ve hizmetlerin aksaması nedeniyle Buca’nın bir kez daha krizin eşiğinde olduğunu hatırlattı. Sağır, açıklamasını Başkan Tugay'a seslenerek şu sözlerle noktaladı: "Sürekli siyasetle ilgileneceğinize, asli vazifeniz olan Buca’nın bu sorunlarıyla lütfen ilgilenin."