Son Mühür/ Beste Temel- İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin toplumsal dayanışma ve sosyal belediyecilik vizyonunu dijital dünyaya taşıyan elektronik bülteni "Hep Birlikte İzmir", merakla beklenen Mart sayısını okuyucularıyla buluşturdu. Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanlığı bünyesinde titizlikle hazırlanan bu yayın, kentin dört bir yanında kadınlar, gençler ve çocuklar için hayata geçirilen yenilikçi projeleri tek bir platformda birleştiriyor. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay’ın kapsayıcı belediyecilik, eşit yurttaşlık ve çocuk dostu şehir hedefleri doğrultusunda şekillenen bülten, İzmir’in sosyal politikalarındaki güncel gelişmeleri kapsamlı bir perspektifle sunuyor.

8 Mart ruhu: "Aramızda eşitlik var"

Bültenin bu ayki sayısında, Mart ayının simgesel önemi doğrultusunda 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü etkinliklerine geniş bir pencere açılıyor. "Aramızda Eşitlik Var" ana temasıyla kurgulanan programlar, kadının üretimdeki gücünü ve toplumsal cinsiyet eşitliği mücadelesini ön plana çıkarıyor. Kadın emeğinin görünür kılınması adına düzenlenen buluşmalar ve toplumsal farkındalığı artırmaya yönelik stratejik hamleler, bültenin en dikkat çekici sayfalarını oluşturuyor. İzmir’in her sokağında hissedilen eşitlik vurgusu, bülten aracılığıyla dijital ortama taşınıyor.

Kadın mücadelesinin simgeleri ve yeni yaşam merkezleri

Mart sayısının içeriğinde, Kültürpark’ın ev sahipliği yaptığı görkemli 8 Mart organizasyonlarından Tarihi Havagazı Fabrikası’nda düzenlenen ve kadınların tarihsel gücüne odaklanan “Cesaretin Adı: Kadın-103 Yıllık Cesaret” zirvesine kadar pek çok kritik başlık detaylandırılıyor. Ayrıca kadına yönelik şiddete karşı farkındalık oluşturmak amacıyla şehre kazandırılan anlamlı “kırmızı bank” uygulaması da bültende geniş yer buluyor. Sosyal güçlenmenin fiziksel bir simgesi olarak Güzelbahçe’de kapılarını açan Gülşah Durbay Yaşam Merkezi, kadınların toplumsal hayata katılımını artıracak dev bir adım olarak bültenin panoramasına ekleniyor.

İzmir’de sosyal politikanın güncel atlası

"Hep Birlikte İzmir", sadece kadın odaklı çalışmalarla sınırlı kalmayıp, çocuklardan gençlere ve ailelere kadar toplumun tüm kesimlerini kucaklayan projelerin güncel bir dökümünü sunuyor. Meslek Fabrikası bünyesinde eğitim görerek iş hayatına atılan kadın ve gençlerin ilham veren başarı hikâyeleri, bültenin en motivasyon artırıcı bölümleri arasında yer alıyor. Eğitimden üretime, istihdamdan sosyal yardımlara kadar geniş bir yelpazede sunulan hizmetler, okuyuculara İzmir’in sosyal dokusunun nasıl güçlendirildiğini adım adım gösteriyor.

Dijital erişimle her an yanınızda

Tamamen dijital formatta yayımlanan "Hep Birlikte İzmir" bülteni, belediye hizmetlerini şeffaf bir şekilde halka sunarken, vatandaşların bu imkânlardan nasıl yararlanabileceğine dair de rehberlik ediyor. Şehrin sosyal politikalarını tek bir merkezde toplayan bu platform, İzmirli yurttaşların kentsel mekanizmalara katılımını teşvik etmeyi ve sunulan sosyal imkânlara erişimi kolaylaştırmayı hedefliyor. Modern arayüzü ve zengin içeriğiyle bülten, İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin halkla kurduğu dijital köprü olma özelliğini sürdürüyor.