Son Mühür - İzmir’in merkez ilçelerinden Konak’ta, 2’nci Kadriye Mahallesi’nde bulunan Eşrefpaşa Spor Tesisleri'nin uzun süredir kullanılmaz halde bulunması İzmir halkı tarafından dikkat çekmişti. Son Mühür'ün gündeme taşıdığı haberde; Eşrefpaşa Spor Tesisleri'nin kırık zeminler, paslı demirler ve çöplerle çevrili olması gözden kaçmamıştı. Son Mühür'ün haberinin ardından Konak Belediyesi'nden açıklama geldi.

"Mülkiyetinin tamamı Maliye Hazinesi’ne aittir!"

Konak Belediyesi tarafından yapılan açıklamada, "Haberde bahse konu taşınmaz halihazırda imar planında açık spor alanında kalmakta olup, mülkiyetinin tamamı Maliye Hazinesi’ne aittir.

2013 yılından itibaren Belediyemize tahsisinin yapılması için Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ile yazışmalar yapılmaktadır ancak imar uygulamasının yapılmasının ardından talebimizin değerlendirileceği belirtilmiştir.

İmar uygulamalarının tamamlanmasının ardından Belediyemiz yeniden tahsis için başvuruda bulunmuş ve her görüşmede yetkililere talebimiz tekrarlanmıştır.

Fakat ne yazık ki talebimize olumlu ya da olumsuz herhangi bir dönüş yapılmamıştır.

Konak Belediyesi olarak sporu, özellikle çocuklarımız ve gençlerimiz için sağlıklı, erişilebilir ve kapsayıcı bir yaşamın vazgeçilmez unsuru olarak görmekteyiz.

İlçemizde spor alanlarının artırılması ve nitelikli şekilde halkın kullanımına sunulması yönündeki kararlılığımız devam etmektedir.

İmar planında açık spor alanı olarak belirlenen ve mülkiyeti kamuya ait olan bu alanın Belediyemize tahsis edilmesi, hem spor altyapısının güçlendirilmesi hem de kamu yararının sağlanması açısından büyük önem taşımaktadır.

Bu doğrultuda, ilgili kurumların talebimizi değerlendirmesini ve alanın Konak halkı ile spor camiasının hizmetine kazandırılmasını beklediğimizi kamuoyunun bilgisine sunarız." denildi.