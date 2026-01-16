Son Mühür / Yağmur Daştan – İzmir’in merkez ilçelerinden Konak’ta, 2’nci Kadriye Mahallesi’nde bulunan Eşrefpaşa Spor Tesisleri uzun süredir kullanılmaz halde bulunuyor. Bir dönem mahalle çocukları ve gençlerin spor yaptığı tesis, bugün kırık zeminleri, paslanmış demirleri, sökülmüş tabelaları ve çevresine yığılan atıklarla dikkat çekiyor. Kamuya ait alanın yıllardır atıl durumda olması mahalle sakinlerinin tepkisine neden oluyor. Tesisle ilgili uzun süredir girişimlerde bulunduklarını belirten Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Konak İlçe Başkanı Ahmet Yeniçırak, sürece ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Yeniçırak, “Konak’ta yaşayan gençlerimizin sağlıklı ortamda yaşaması için çalışıyoruz’ deniliyor. Bu mu sağlıklı ortam? Soruyorum, bu tesise çocuğunuzu spor yapması için gönderir miydiniz?” diye sordu.

“Resmen kaderine terk edildi”

Yeniçırak, tesisin geçmişte aktif olarak kullanıldığını ancak zamanla kaderine terk edildiğini dile getirerek şunları söyledi:

“Burada yıllarca futbol oynandı, spor yapıldı. Daha sonrasında ise bir dönem aynı alanı pazaryeri olarak tahsis ettiler. Sonrasında ise alan resmen kaderine terk edildi. Biz buranın yenilenmesi için belediyeye başvurduğumuzda ‘mali yetersizlikler’ nedeniyle yapılmadığı ifade edildi. Geçen sene Konak Belediyesi Spor Dairesi’ne 22 milyon lira, bu sene de bütçeden 15 milyon lira gibi bir tutar ayrılmış. Sporun, sporcunun gelişimi ile alakalı ücretleri de bu yıl düşürdüler ve o ücreti de kulüplere vermediler. Ocak ayının sonunda amatör grupların ligleri başlıyor. Amatör kulüpler, kendi yağları ile kavrulmaya çalışan ama bulundukları semtlere çok büyük değer katan yapılar. Amatör kulüpler, geleceğimizin teminatı olan gençlerimizin sağlıkla gelişmesine katkı sağlamak için bu işi resmen gönüllü olarak yapıyor. Bu işten maddi kazanç beklemiyor, rant elde etmiyorlar. Konak’ta 12 ila 18 yaş arasında yaşayan Konaklı gençlerimizin geleceği için ciddi çalışmalar yapıyor, çocuklarımızın her türlü kötü oluşumdan uzak durması için mücadele veriyorlar.”

“26 tane amatör spor kulübümüz var”

“Bizim 111 mahallemiz var, bunun 80’i dezavantajlı bölgede. Bu gençler suça bulaşma riski sıralamasında üzülerek söylüyorum ki birinci sırada” hatırlatması da yapan Yeniçırak, “50 bin gencimiz şu anda bu mahallelerde yaşıyor. Çocukların suçtan uzak tutulması için amatör kulüplere büyük yük düşüyor. Kulüpler de bu sorumluluğu yerine getiriyor. Fakat yerel yönetim olarak amatör kulüplere destek sağlanmıyor. Her konu geldiğinde maddi sıkıntılar olduğunu söylüyorlar. Konak’ta 26 tane amatör spor kulübümüz var. Büyük kısmı da dezavantajlı mahallelerde. İzmir sınırları içinde 9 ila 14 yaş arasında çocuğumuzun sosyal hizmetlerden maddi destek aldığını biliyoruz, bu çocukların 4’te 1’i Konak’ta yaşıyor” diye konuştu.

“Topu taca atmayı seviyorlar”

Eşrefpaşa Spor Tesisleri’nin yenilenmesi için yaklaşık 6 yıldır mücadele ettiklerini belirten Yeniçırak, geçmiş ve mevcut döneme ilişkin süreci de anlattı. Yeniçırak, ilgili kurumlara defalarca başvuruda bulunduklarını ancak sonuç alamadıklarını ifade ederek, “Daha önce dönemin İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer ‘Ben halledeceğim’ dedi ama bir şey yapmadı. O dönem öyle geçip gitti. Bu dönem de Konak Belediye Başkanı Nilüfer Çınarlı Mutlu’ya geldik. Burada büyük bir proje istemiyoruz, zaten var. Demirler boyansın, halı saha yenilensin, bir de idare binası yapılıp kulübe teslim edilsin. Maddi olarak büyük külfet de doğmaz.

Yerel yönetim olarak buraya destek verilebilir. Belediye bu konuya ‘Bizim işimiz değil’ diyebilir, çünkü topu taca atmayı seviyorlar. Bu alanın imar planında spor alanı olarak işlenmediğini öğrendik. Durumu Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü’ne de aktardık, ‘plana işlensin gereği yapılır’ denildi. İmar planını yapın, burayı spor alanı olarak belirleyin. Bu alan yıllardır atıl kalmış durumda. Yerel yönetim açısından Konak Belediyesi ve İzmir Büyükşehir Belediyesi’ne defalarca konu bildirilmesine rağmen hiçbir şey yapılmıyor” ifadelerini kullandı.

“İmar planlarını yapsaydık bu tablo olmazdı”

Tesisin geçmişte dört ayrı spor kulübüne ev sahipliği yaptığını hatırlatan Yeniçırak, yerel yönetimlerin sorumluluğuna dikkat çekti. Yeniçırak, mevcut durumun gençler açısından olumsuz sonuçlar doğurduğunu belirterek şunları söyledi:

“Burası Konak Belediyesi’nin sınırları içinde. Ne olursa olsun bir sorumluluğu olmalı. ‘Konak’ta yaşayan gençlerimizin sağlıklı ortamda yaşaması için çalışıyoruz’ deniliyor. Bu mu sağlıklı ortam? Soruyorum, bu tesise çocuğunuzu spor yapması için gönderir miydiniz? Burada bir kulüp olsa, bu bölge böyle olmaz. Böyle bir tesis bölgenin yapısını da değiştirir. Burası Beştepeler Kentsel Dönüşüm bölgesi sınırlarında. İmar planlarını yapsaydık, bugün burada bu tabloyu görmezdik. Konak Belediyesi’nin broşüründe ‘Mazeret olmayan Konak’ deniliyor ama bize ‘paramız yok’ deniliyor. Buraya uluslararası bir proje yapıp destek isteyebilirsin.

Burası için bir mücadele sergileyebilirsin. Sosyal belediyecilik bu mu? Yaptığımız yapıları koruyamıyorsak bölgeyi imar açısından değiştireceksin, bölgeye disiplin gelecek. Yeri geldiğinde ruhsatları 400 katına çıkarıyorsan bununla ilgili de uygulama yapabilirsin. Belediye başkanının asli görevi bulunduğu kenti çekim merkezi haline getirmek ama o da yok. İki gün sonra ‘Spor Müdürlüğü ne yapıyor?’ diyecekler. Gençlik ve Spor Müdürlüğü senden bu alanı spor alanı olarak istiyor. Bir A4 kağıdı üzerinde çalışma yapacaksın. 26 futbol takımı olan, 6 ila 7 bin sporcusu olan bir kent Konak. Bu tesisin kapısında ‘Konak Belediyesi’ yazıyor. Neden sorumluluğumuzu yerine getirmiyoruz?” dedi.

“Şehidin adını verdik, o da atıl kaldı”

Tesisin hemen yanında bulunan ve 2020 yılında Suriye’nin İdlib kentinde şehit olan Piyade Uzman Onbaşı Muhammed Mustafa Ak’ın adının verildiği parkın da atıl durumda olduğunu söyleyen Yeniçırak, parkla ilgili herhangi bir çalışma yapılmadığını dile getirdi.

Yeniçırak, “Bu mahallenin çocuğuydu, şehidin ismini taşıyan park tam 3 buçuk yıldır yatırım bekliyor. Anca gelip ot biçiyorlar, başka da bir şey yapılmıyor. Adı verildi ama şehidimizin isim tabelası bile konulmadı” dedi.

Başkan Göknar: Sahamızı geri istiyoruz

Konuya ilişkin bir açıklama da Eşrefpaşa Spor Kulübü Başkanı Serkan Göknar’dan geldi. Göknar, tesisin kulüp için önemine dikkat çekerek taleplerini dile getirdi.

Göknar, yaşanan süreci şöyle anlattı:

“Eşrefpaşa Spor Kulübü olarak sahamızı istiyoruz. Daha önce sahamızı pazaryerine çevirdiler. Daha sonra belediye başkanları geldi ‘Sahayı yapacağız’ dediler ama yapmadılar. Alanın projesinin hazır olduğunu ancak imarda spor alanı olarak yer almadığı için çalışma yapılmadığı söylendi. Bu yer İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin rahmetli başkanı Ahmet Piriştina zamanında yapıldı ama bu hale geldi. Piriştina zamanında saha yapılıyor, Konak’a devrediyor, onlar da Eşrefpaşa Spor Kulübü’ne tahsis ediyor. Şu anda burasının Karayolları’na ait olduğu söyleniyor fakat hâlâ kapıda ‘Konak Belediyesi’ yazıyor. Büyük bir tezatlık var. Biz birçok şampiyonluğu bulunan bir spor kulübüyüz. Sahamızı istiyoruz” diye konuştu.