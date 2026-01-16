Son Mühür- AK Parti İzmir İl Başkanı Bilal Saygılı, Bergama’nın sosyal dokusunu kökten değiştiren ve şehre nefes aldıran Bergama Millet Bahçesi’nin açılışının ardından önemli açıklamalarda bulundu. "Eser siyaseti" vurgusu yapan Saygılı, projenin tüm engelleme girişimlerine rağmen tamamlanarak vatandaşın hizmetine sunulmasının, AK Parti'nin hizmet vizyonunun bir nişanesi olduğunu ifade etti.

Bergama’nın yeni sosyal yaşam merkezi: 63 bin metrekarelik dev dönüşüm

Eski 14 Eylül Stadı ve çevresindeki metruk ticari alanların bulunduğu bölgenin tamamen modernize edilmesiyle hayata geçirilen proje, toplamda 63 bin metrekarelik bir alanı kapsıyor. Bergama Millet Bahçesi ve Çamlı Park projesinin teknik detaylarına değinen Başkan Bilal Saygılı, projenin sadece bir yeşil alan değil, çok yönlü bir yaşam kompleksi olduğunu belirtti. Altyapıdan rekreasyon alanlarına kadar her ayrıntının titizlikle planlandığını kaydeden Saygılı; otopark, Millet Kıraathanesi ve çeşitli ticari birimlerin bölge ekonomisine ve sosyal hayatına büyük değer katacağını vurguladı.

"Yeşil Bergama"

Proje içeriğindeki sosyal donatıların çeşitliliği, Bergamalıların her türlü ihtiyacına cevap verecek şekilde tasarlandı. Millet Kıraathanesi bünyesinde yer alan zengin kütüphane, çocuk kütüphanesi, kafeterya ve ibadethanelerle her yaş grubuna hitap eden bir merkez oluşturuldu. Çevre düzenlemesi kapsamında ise spor ve doğa tutkunları unutulmadı. 16 bin metrekareyi aşan çim alanın yanı sıra; kaykay pistinden tenis kortuna, biyolojik göletten macera parkuruna kadar pek çok fonksiyonel alan halkın kullanımına açıldı. Peyzaj çalışmalarında kullanılan 579 yapraklı ağaç, palmiyeler ve binlerce çalı grubu bitkiyle Bergama’nın merkezinde adeta bir vaha oluşturuldu.

Başkan Saygılı: "Bizim siyasetimiz polemik değil, eser üretmektir"

Açılış sonrası değerlendirmelerinde siyasi mesajlar da veren İl Başkanı Bilal Saygılı, projenin hayata geçirilme sürecindeki zorluklara dikkat çekti. Saygılı, "Bugün burada, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğindeki AK Parti iktidarının İzmir ve Bergama özelinde gerçekleştirdiği hizmet siyasetinin en somut meyvelerinden birini görüyoruz. Maalesef karşılaştığımız tüm mazeret siyasetine ve engelleme çabalarına rağmen, bakanlıklarımızın desteği ve kararlı irademizle bu eseri ilçemize kazandırdık. Bizim temel prensibimiz bellidir; AK Parti laf değil, eser üretir; polemiklerle değil, somut hizmetlerle milletinin karşısına çıkar," ifadelerini kullandı.

"Yatırımlar hız kesmeden sürecek"

Atıl durumda kalan bölgelerin modern yaşam alanlarına dönüşmesinin AK Parti’nin şehre ve insana bakış açısını yansıttığını dile getiren Saygılı, Bergama Millet Bahçesi’nin sadece bugün için değil, gelecek nesiller için de büyük bir miras olduğunu söyledi. Sözlerini projenin hayata geçmesinde emeği olanlara teşekkür ederek noktalayan Saygılı, "Cumhurbaşkanımızın liderliğinde İzmir’in her köşesini yatırımlarla buluşturmaya, şehrimize kalıcı eserler bırakmaya devam edeceğiz. Bu devasa yatırımın tüm Bergamalı hemşehrilerimize ve İzmir’imize hayırlı olmasını diliyorum," dedi.