İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin ramazan ayı boyunca 30 ilçede düzenlediği iftar programları, Güzelbahçe’de devam etti. Güzelbahçe Belediyesi Düğün Salonu’nda kurulan sofrada 2 bin 500 kişilik sıcak yemek ikram edildi.

Programa Cemil Tugay, Mustafa Günay, siyasi parti temsilcileri, muhtarlar, meclis üyeleri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

İlahi dinletisiyle başlayan programda dualar edildi

Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı tarafından organize edilen iftar programı, ilahi dinletisiyle başladı. İftar öncesinde Kur’an-ı Kerim tilaveti okunurken, akşam ezanının ardından dualar eşliğinde oruçlar açıldı.

Başkan Cemil Tugay, iftar öncesinde vatandaşlarla selamlaşıp sohbet etti, hatıra fotoğrafları çektirdi.

“Zorlukları birlikte aşarız”

İftar programında konuşan Başkan Tugay, İzmir’in her ilçesine eşit ve kaliteli hizmet götürme hedefiyle çalıştıklarını belirtti. Tugay, “Görevim, İzmir’in her yerine en iyi hizmeti sunmak. Güzelbahçe için de elimden gelenin en iyisini yapacağım. Ülkemizde ve şehrimizde sıkıntı yaşayan insanlar var. Ama biz her şeyi birlikte aşarız. Dayanışma içinde olursak tüm zorlukların üstesinden geliriz” dedi.

İzmir’i “gerçek bir mücevher” olarak nitelendiren Tugay, Güzelbahçe’nin de bu mücevherin en güzel köşelerinden biri olduğunu ifade etti.

Mustafa Günay’dan teşekkür mesajı

Güzelbahçe Belediye Başkanı Mustafa Günay da konuşmasında İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin ilçeye verdiği destek için teşekkür etti. Günay, özellikle 75. Yıl Cumhuriyet Caddesi’nde yürütülen çalışmalar ile Maltepe girişindeki Güzbel Marin (Şirincan) alanına ilişkin projelerde Büyükşehir Belediyesi’nin katkısına dikkat çekti.

Günay, ilçede planlanan yatırımların etap etap hayata geçirileceğini belirtti.

İftar programı sürecek

İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin ramazan boyunca sürecek iftar programı, ilçe ilçe devam edecek. Program kapsamında Foça, Kiraz, Beydağ, Seferihisar, Menemen, Selçuk, Konak, Kemalpaşa, Kınık, Dikili, Bergama, Aliağa, Karabağlar, Karaburun, Çeşme ve Urla’da da iftar sofraları kurulacak.

Belediye yetkilileri, ramazan ayı boyunca dayanışma ve paylaşma kültürünü büyütmeye devam edeceklerini bildirdi.