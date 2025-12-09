Son Mühür / Beste Temel - Son Mühür TV’de Tunç Erciyas’ın moderatörlüğünde ekranlara gelen ‘Gündem Masası’ bu hafta da yine dolu dolu geçti. İzmirli usta gazetecilerden Hasan Çölmekçi ve Son Mühür Haber Müdürü Yağmur Daştan’ın yorumlarıyla katkı sağladığı programda kent ve ülke gündemine dair dikkatleri çekecek konular ele alındı. Kent gündeminin ardından asgari ücret sürecinin de masaya yatırıldığı programda, söz basın mensuplarının yaşadığı ekonomik sorunlara da geldi. İzmir Gazeteciler Cemiyeti’nde birçok kez gündeme gelen ‘basın mensuplarına toplu konut yapılması’ konusuna değinen gazeteci Çölmekçi, sorunun çözümü noktasında AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ekonomi İşleri Başkanı Nihat Zeybekci’nin 2019 yerel seçimlerinde AK Parti İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adaylığı sürecinde yaptığı çağrıyı hatırlattı.

“Dilek Hanım’a sordum ‘Söylemedim’ dedi”

İzmir Gazeteciler Cemiyeti’nin efsane başkanlarından İsmail Sivri’nin döneminde İzmirli gazetecilerin ev sahibi olduklarını söyleyen Çölmekçi, “Daha önce yaşadığım bir şeyi anlatayım bunu İzmir Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Dilek Gappi’ye de söylemiştim. Rahmetli İsmail Sivri döneminde gazeteciler ev sahibi olabilmiş; Urla’dan, Dikili’den arsalar alınmıştı. Bu, bu dönemde de yapılabilirdi. Nihat Zeybekci, İGC’yi ziyaret ettiğinde, Dilek Hanım o zaman vekildi, ‘Büyükşehir Belediye Başkanlığı’nı kazansam da kazanamasam da lütfen gazeteciler olarak bana gelin. İzmir’de gazetecilere bir rezerv alanı belirleriz, TOKİ yapar. Kooperatif modeli gibi cüzi miktarlarla ödemenizi yapar ev sahibi olursunuz. Bunu Denizli’de yaptım, İzmir’de de yaparız’ dedi. İzmir’de Büyükşehir’i kazanamadı. Sonrasında ben Dilek Hanım’a “Böyle bir şey söylemişti, gidip söylediniz mi?’ diye sordum, ‘Söylemedim’ dedi. ‘Niye söylemediniz?’ dedim. Nihat Zeybekci şimdi AK Parti’nin Ekonomi İşleri Başkanı. Gidip o zaman söylese belki de şu anda İzmirli genç gazeteciler ev sahibi olabilecekti” dedi.

“Öncülük etmemiz istenirse katkı koyarız”

“Bir yere gelecek, bir yerde görev yapacaksak ve gazetecilerin haklarını korumamız gerekiyorsa onlara bir şeyler kazandırabilmeliyiz” sözleriyle devam eden Çölmekçi, “İş ise iş, iş alanı ise iş alanı, ev ise ev. Bunlarda fırsat var. Belirli bir kesimle değil; diğerlerine de kucak açacak şekilde hareket etmeliyiz. Bu konuda gelip bizden bir öncülük etmemiz istenirse elimizden gelen katkıyı koyarız” ifadelerini kullandı.

“Genç gazetecilere sorulmuştu”

Erciyas, geçtiğimiz dönemlerde İGC Başkan adayı olan gazeteci Mustafa Yılmaz’ın da en büyük vaatlerinden birinin bu olduğunu hatırlattı. Erciyas, “Gelecek dönemde İGC Başkanımız kim olacaksa inşallah bu konulara da değinir” derken; Yağmur Daştan da “Geçtiğimiz süreçte basın mensuplarına konut yapılması ile ilgili proje çokça dile getirildi. Genç gazetecilere de daha önce beklentileri sorulduğunda birçok kişi ‘konut’ sorununu işaret etmişti. Eğer böyle bir teklif geldi ve değerlendirilmediyse açıkçası buna çok üzülürüm. Umarım bu konuyla ilgili bir adım atılır” diye konuştu.