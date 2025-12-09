Son Mühür/ Emine Kulak- Atakan Başpehlivan- İzmir Büyükşehir Belediyesi iştiraki İZBETON ve kooperatiflerdeki usulsüzlük iddialarına ilişkin davanın üçüncü duruşması, bugün Aliağa Şakran Cezaevi Kampüsü içerisindeki duruşma salonunda görülüyor.

Eski İzmir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri ve İZBETON AŞ Yönetim Kurulu Başkanvekili Barış Karcı savunmasını yaptı.

“HAKKIMDA DELİL KARARTMA YA DA DOLANDIRICILIK BULGUSU YOK”

Savunmasında görev süreci boyunca üzerine atılan suçlamaları destekleyecek herhangi bir bulgunun olmadığını belirten Karcı,“ Şuana kadar olan süreçte dolandırıcılık yaptığım hakkında herhangi bir delil karartma yoktur. Önce meclis üyesiydim sonra daire başkanlığı yaptım. Hiçbir yönetim kurulu üyesi ve kooperatif üyelerini tanımıyorum. Şirketi temsil için yöneticilere verilen vekaletname ve sayıştay raporu hakkında yargılanıyorum. Denetlemeyi kentsel dönüşüm dairesi yani Büyükşehir yapıyor. Bu yönetmelik karne düzenlemesinin 2. Maddesinde bir kanun düzenlemesine gitmiş. Bu yönetmelikte karne aranmaz diyor. İlçelerin imar müdürlükleri ruhsatı düzenler. İZBETON ve Büyükşehir arasında sürenin uzatılması hakkında kira yardımı belgeleniyor. Kira yardımı kararı mecliste alınıyor. Arsa sahibi, ana yüklenicisi Büyükşehir. Ortada zarar yok ama olma olasılığı yüzünden buradayız” dedi.

“YENİ DAİRE SÜRECİ ÜSTLENDİ; BASKI İDDİASI DOĞRU DEĞİL”

Kentsel Dönüşüm Dairesi ile Deprem Dairesi’nin birleşmesi sonrası görev tanımlarının yenilendiğini belirten Karcı,”Kentsel Dönüşüm Dairesi ve Deprem Dairesi birleşti. Yeni daire bu işleri üstlendi. Arzu Özçelik ile bir görüşme yaptık, öneride bulunduk, baskıda bulunmadık. Hemen görevden alınmadı. Örnekköy kentsel dönüşüm sürecinde de hemen yıkılarak yeniden inşaat süreci devam ettiğini belirtmek isterim”diye konuştu.

“SAYIŞTAY BULGULARI İLK KEZ CEZA YARGILAMASINA SOKULDU”

Dosyada bulunan uzman raporlarını mahkemeye sunarak kamu zararına ilişkin değerlendirmelerin gerçeği yansıtmadığını belirten Karcı, Dosyada uzmanların sunduğu değer raporu var. Bunu da takdirlerinize sunuyorum. Sonuç itibariyle 2024 yılının kamu zararına yönelik Büyükşehir raporunu yayınladı. Zenginleşen taraf, kamu zararı, kamu kurumları arasında zarar var mı yok. Türkiye’de ilk kez sayıştay bulguları ceza yargılamasına girdi. Tutuksuz yargılanmak istiyorum” dedi.