Son Mühür/ Merve Turan - Çeşme Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ile İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, 24 Şubat 2026 tarihinde fırınlara yönelik müşterek denetim yaptı. Denetimlere Zabıta Müdürlüğü’nden 22 personel ile İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü’nden 3 personel katıldı.

Gıda mühendisi ve ziraat mühendisi eşliğinde yürütülen çalışmalarda, işletmelerin mevzuata uygun faaliyet gösterip göstermediği çok yönlü olarak incelendi.

Ruhsat, hijyen ve gramaj kontrolü

Denetimler kapsamında işyeri açma ve çalışma ruhsatları, gerekli belge ve izinler, hijyen koşulları, üretim alanlarının fiziki yeterliliği, çalışanların kişisel hijyen durumu ile ekmek gramaj ve fiyat tarifelerine uygunluk kontrol edildi. İlçe genelinde 12 fırında yapılan denetimlerde mevzuata aykırı eksiklik ve aksaklıklar tespit edildi. İlgili işletmelere gerekli uyarılar yapılarak idari işlemler başlatıldı.

Denetimler sürecek

Çeşme Belediyesi yetkilileri, gıda güvenliğinin toplum sağlığı açısından öncelikli konu olduğunu belirtti. Vatandaşların sağlıklı ve güvenilir gıdaya erişimini sağlamak amacıyla denetimlerin ilgili kurumlarla iş birliği içinde düzenli ve aralıksız şekilde sürdürüleceği bildirildi.

Denetimlerin yalnızca cezai uygulamalarla sınırlı olmadığı; aynı zamanda işletmelerin bilinçlendirilmesi ve mevzuata uygun üretimin teşvik edilmesinin hedeflendiği kaydedildi.