İzmir'de akşam saatlerinde aniden bastıran ve kısa sürede şiddetini artıran fırtınalı sağanak yağışın etkisiyle zor bir geceye uyandı. Kent genelinde etkisini hissettiren olumsuz hava koşulları, özellikle mesai bitimine denk gelince şehir yaşamı adeta durma noktasına geldi. Şiddetli fırtınayla birleşen yoğun yağış, yollarda su birikintilerine neden olurken, devrilen ağaçlar ve tıkanan rögarlar ulaşımı imkansız hale getirdi. İzmirliler, doğanın bu sert yüzü karşısında evlerine ulaşmak için büyük bir mücadele verdi.

İlçelerde altyapı sınavı: Buca ve Konak sular altında

Yağışın en yoğun hissedildiği bölgelerin başında Konak, Buca ve Karabağlar ilçeleri geldi. Özellikle altyapı sorunlarının her yağışta kendini hatırlattığı Buca’da, caddeler dakikalar içinde akarsu yatağına dönüştü. Rögar kapaklarının taşması sonucu sokaklarda devasa göletler oluşurken, yayalar kaldırımda dahi yürümekte zorlandı. Araçların tekerlek boyunu aşan su seviyeleri nedeniyle birçok sürücü yol ortasında mahsur kaldı. Arızalanan otomobillerin oluşturduğu engeller, bölgedeki ulaşım ağını tamamen felç etti.

Trafik kilitlendi: Otoparklarda mahsur kalan sürücüler

Sağanağın en kritik etkilerinden biri de ana arterlerdeki araç yoğunluğu oldu. Şehrin can damarı olan yollarda kilometrelerce uzanan kuyruklar oluşurken, yağışın etkisiyle görüş mesafesi düşen sürücüler adım adım ilerlemek zorunda kaldı. Trafikteki kilitlenme sadece yollarla sınırlı kalmadı; birçok İzmirli, otoparklardan çıkış yapamayarak araçlarının içinde beklemek durumunda kaldı. Kent genelindeki otopark giriş-çıkışlarında yaşanan bu yoğunluk, İzmir trafiğindeki krizi daha da derinleştirdi.

Şiddetli fırtına hayatı olumsuz etkiledi

Sadece yağış değil, hızı saatte onlarca kilometreyi bulan fırtına da kent sakinlerine korku dolu anlar yaşattı. Şehrin muhtelif yerlerinde devrilen ağaçlar ulaşımı kesintiye uğratırken, fırtınanın savurduğu eşyalar caddelerde tehlike saçtı. Belediye ekiplerinin su tahliye çalışmaları sürerken, meteorolojik uyarıların ardından gelen bu ani baskın, İzmir’in afetlere karşı hazırlıklı olması gerektiği gerçeğini bir kez daha gündeme taşıdı. Şehirde yağışın etkilerinin temizlenmesi için hummalı bir çalışma başlatıldı.