Son Mühür- İzmir’in Torbalı ilçesindeki Migros deposunda yaklaşık 700 işçi, işverenin yüzde 28’lik zam teklifini kabul etmeyerek başlattıkları iş bırakma eylemini beşinci gününde de sürdürüyor. Türkiye genelinde dikkat çeken eylemler kapsamında depo işçileri bugün de işbaşı yapmadı.

İşçiler taleplerini sürdürüyor

Depo, Liman, Tersane ve Deniz İşçileri Sendikası (DGD-SEN), Migros yönetiminin kamuoyuna yansıyan açıklamasına yanıt verdi. Sendika, taleplerin hala karşılanmadığını belirterek direnişin devam edeceğini duyurdu.

DGD-SEN açıklamasında, Migros’un taşeron sistemi üzerinden yürütülen dağıtım merkezlerini şirket bünyesine alma planını “ilkesel olarak olumlu” bulduklarını ifade etti. Ancak bu düzenlemenin işçilerin temel taleplerine dair net ve bağlayıcı güvenceler içermediği vurgulandı.

Somut talepler karşılanmadı

Sendika, işçilerin net yüzde 50 zam, banka promosyonlarının eksiksiz ödenmesi ve verginin işveren tarafından karşılanması taleplerine ilişkin somut adımların atılmadığını belirtti. Kadroya geçiş sürecinin tüm taşeronları kapsayıp kapsamadığı ise belirsizliğini koruyor.

Açıklamada, Migros yönetiminin yalnızca bazı taşeron firmalar üzerinden sınırlı bir kadro vaadi sunduğu, depo işçisi olmasına rağmen mağaza kadrosunda görünen işçilere yönelik bir açıklama yapılmadığı kaydedildi. Ayrıca Tez-Koop-İş Sendikası ile yapılan toplu iş sözleşmelerinin reel olarak işçiye yansımadığı iddia edildi.

Eylemler ülke geneline yayıldı

Sendika, iki gün içinde Migros depolarında 12 noktada iş bırakma, 20’ye yakın noktada ise iş yavaşlatma eylemi gerçekleştirildiğini belirterek direnişin Türkiye geneline yayıldığını açıkladı.

DGD-SEN, taleplerin tüm taşeron işçileri kapsayacak şekilde yazılı protokolle güvence altına alınana kadar eylemlerin süreceğini duyurdu.

Sendika’dan açıklama

Sendika açıklamasında işçilere seslenerek, Migros’un taşeron sistemini sona erdirme adımının olumlu olduğunu ancak net ücret artışı ve kadro taleplerinin karşılanmadığını belirtti. Açıklamada, işçilerin kendi seçtikleri sendikada kalmaları gerektiği ve işkolu değişikliğine gitmeyecekleri vurgulandı.

Depo işçilerine destek çağrısı yapılan açıklamada, yurt genelindeki tüm Migros depoları ve mağazalarının eylemin parçası ilan edildiği belirtildi.

Talepler netleşene kadar eylem sürecek

Sendika taleplerini dört başlık altında özetledi:

Net yüzde 50 ücret artışı

Banka promosyonlarının eksiksiz ödenmesi

Verginin işveren tarafından karşılanması

Ayrımsız ve şartsız olarak tüm Migros taşeronlarına kadro

DGD-SEN, bu taleplerle ilgili yazılı protokol imzalanana kadar iş bırakma ve eylemlerin süreceğini duyurdu.