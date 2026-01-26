Son Mühür / Atakan Başpehlivan Ege Bölgesi Sanayi Odası (EBSO) Ocak ayı olağan oturumu, İzmir Atatürk Organize Sanayi Bölgesi’nde yeni hizmete açılan Ender Yorgancılar Meclis Salonu’nda gerçekleşti. Toplantının öncesinde EBSO Yönetim Kurulu Başkanı Ender Yorgancılar, meclis salonunun kurdelesini keserek hayırlı olsun dileklerinde bulundu.

Ender Yorgancılar: Bayrağımıza yapılan saldırıyı lanetle kınıyorum.

Konuşmasına geçtiğimiz günlerde Mardin’in Nusaybin ilçesinde bayrağa gerçekleşen hain saldırıyı eleştirerek başlayan Ege Bölgesi Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Ender Yorgancılar, “Yeni binamızın herkese hayırlı olmasını diliyorum. Bugün ki açılışı kendi aramızda yaptık.

Asıl açılış Mart ayında bakanlarımızın katımlıyla daha geniş çaplı bir şekilde yapacağız. Bayrakları bayrak yapan, toprak eğer uğrunda ölen varsa vatandır. Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde çözüm süreci çerçevesinde Türk bayrağına yapılan saldırıyı lanetle kınıyorum. Bunların yakalanarak gerekli cezaların verilmesini bekliyoruz çünkü bunlar çözüm sürecine destek olmamaktadırlar.” dedi.

“Vergi uygulamalarına ilişkin önerilerimize sayın bakana ilettik”

Öte yandan, TOKİ’nin Organize Sanayi Bölgeleri üzerine sanayicilere destek olacak çalışmaların içine girebileceğini söyleyen Ender Yorgacılar, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ile yaptıkları görüşmeyi anlatarak, şu ifadeleri kullandı:

“Sanayinin kalkınma bileşimleri var bu konulardan en önemlisi enflasyon ve krediye ulaşımdır. Bunların ayağa kalkabilmesi için teşvik ve vergi uygulamalarına ilişkin çözüm önerilerimizi sayın Maliye Bakanı’mıza ilettik. Kendileri not aldılar ve bu notların sonucunda konunun diyalogla çözülebileceğini ileterek, her türlü desteği vereceğini ifade etti. Geçen hafta Aliağa Organize Sanayi Bölgesi’ni ziyaret ettik. OSB’de yapılanlarla gurur duyduk. Orada bir kreş var herkesin orayı ziyaret etmesini öneririm. Dünyada buna benzer bir kreş olduğunu düşünmüyorum. Bir şehirde organize sanayi bölgesi kurmak istiyorsanız, o ilin sanayi odasından karar almak mecburiyetindesiniz.

Onun dışında ben kurdum ve yaptım demek doğru değildir. Biz yeni OSB’ler kurmak kadar mevcut OSB’leri de geliştiriyoruz. Burada yapılan çalışmaların hepsi bu ülke için çok önemlidir. Ne yapılırsa yapılsın kaynakları doğru ve etkin bir şekilde kullanmak mecburiyetindeyiz. TOKİ sadece ev konut yapmamalı, TOKİ organize sanayi bölgeleri üzerine arsa yapıp, bina yapıp bunun karşılığında sanayicinin elindeki mevcut makinelerle bir an önce üretim yapmasına yardımcı olmalıdır. Netice itibariyle devletimizin karar vermesi gereken bir konudur. Meclisimize yağmurdan dolayı yukarıdan su aktığını gördük. Tabii ki bunlar biz bizeyken olsun, bunlar gayet normal olaylar yeni bir binadayız.”

Halil İbrahim Gökçüoğlu: İAOSB’deki meydana EBSO ismi verilsin

Ege Bölgesi Sanayi Odası’nın, Çiğli’de bulunan Atatürk Organize Sanayi Bölgesi’ndeki yeni binasında gerçekleşen ilk toplantıda konuşan EBSO Meclis Başkanı Halil İbrahim Gökçüoğlu, “Çok uzun zamandır gündemde olan binamızın yapım süreci nihayet tamamlandı. Bugün ilk meclis toplantısını hep birlikte gerçekleştiriyoruz. Bu geçen uzun yıllarda görev yapan ve emeği geçen bütün başkanlara teşekkürlerimi sunuyorum. Bu güzel günde bir talebimizi paylaşmak istiyorum: İzmir Atatürk Organize Sanayi Bölgesi’ndeki meydana, EBSO meydanı ve önündeki yola EBSO Bulvarı isminin verilmesini talep ediyorum. Türk bayrağına yapılan saldırıyı kınıyorum, bayrağa yapılan saldırı kabul edilemez.” diye konuştu.

“Bugün küçük yatırımların yarın büyük getirisi olacaktır”

Ayrıca, konuşmasında sağlık konusuna da değinen ve artık sağlığın içsel bir konu olmaktan çıkarak liderlik kalitesini etkileyen stratejik bir faktör olduğunun altını çizen Gökçüoğlu, “Stres altındaki yönetici riskleri doğru tartamaz, hareketsiz beden erken yaşlanır. Yani sağlık içsel bir konu olmaktan çıkarak doğrudan liderlik kalitesini etkileyen stratejik bir faktör haline gelmiştir.

Sağlık gider değil bir yatırımdır. Bu yüzden sağlık tamda iş dünyasının anlayacağı dilden konuşuyor. Sağlık ciddi getiri sağlayan bir yatırımdır. Hareket uzun vadeli emeklilik fonudur. Her gün bilinçli yürüyüş vücudu paslanmaya bırakmamak önemlidir. Bugün küçük yatırımların yarın büyük getirisi olacaktır. “ ifadelerini kullandı.

Kemal Çolakoğlu: Yapılan çalışmaların hepsi bu ülke için çok önemlidir

Sanayicinin gözündeki yaş damlasının ülkenin hüngür hüngür ağlaması anlamına geldiğini söyleyen Kemal Çolakoğlu, “Burada her arkadaşımızın konuşma hakkı var ben buraya teşekkür etmek için çıktım. Her meclisin ülkemizde bir adı vardır. Ankara’daki meclise Gazi denilmektedir. Ben bu meclise ‘kutsal meclis’ diyorum. Burada bize ikinci bir yeni bina kazandırılması çok büyük bir başarıdır.

O zaman komite başkanlığı adı olan İASOB’un geçmiş ve bugün ki başkanlarına şükranlarımı sunuyorum. Bizim bayrağımız çok yükseklerde. Türkiye’nin üretimine, ihracatına, istihdamına, elini taşın altına koyan insanların mabedi olmuştur burası. Sanayicinin gözündeki yaş damlası bu ülkenin hüngür hüngür ağlamasıdır, en ufak gülümse ise bu ülkeye mutluluk kazandırmaktadır. Burada yapılan çalışmaların hepsi bu ülke için çok önemlidir. Emeği geçenlere bir kez daha şükranlarımızı sunuyorum.” dedi.

Ahmet Özken: Eğitim ve takiple dış ticaret, doğru ticaret ile Türkiye zenginleşir

Mecliste gerçekleştirdiği sunumunda Türk bayrağına yapılan saldırıyı kınayan Dr. Ahmet Özken, “Bayrağımıza geçen hafta gerçekleştirilen hain saldırıyı kınıyorum. Bayrağımızın bizim bağımsızlık sembolü olduğunun altını çizerek, Ne mutlu Türk’üm diyerek sözüyle konuşmama başlamak istiyorum. Son beş yılda gerçekleşen dış ticaret rakamları bizim için çok kıymetli. Biz ülke olarak pastadan almak istediğimiz payı ne yazık ki alamamışız. 2011 yılında o dönemki hükümetimizin kurduğu bir hedef vardı.

Bu 2023 yılında 500 milyar dolar ihracat yapmaktı, ancak biz 2023 yılında 255 milyar dolar ihracat ile kapattık. Türkiye’de yapılan 100 ihracatın yüzde 45’ini ithal ürünlerin girdileri oluşturmaktadır bu bizim için çok önemli bir faktördür. 31 Aralık’ta 4344 ürüne yüzde 10 ile 48 arasında ilave gümrük vergisi geldi, bu çok önemli bir konudur. Aralık ayında tarife kontenjanları açıldı bu da önemli bir konudur, bu bizim hakkımızdır. Eğitim ve takiple dış ticaret, doğru ticaret ile Türkiye zenginleşir.” ifadelerini kullandı.

Mustafa Karabağlı: Güçlü sanayi olmazsa, güçlü ülkenin olması pek olası değil

Konuşmasında Türk sanayicisinin dönüşüme ihtiyacı olduğunu vurgulayan ve güçlü ülkenin ancak güçlü sanayi ile yaratılacağını söyleyen Mustafa Karabağlı, “Türk sanayisinin dönüşüme ihtiyacı var. Sayın bakanımız 15 gün önce bir açıklamayla yeni bir endüstri üssü hamlesinden bahsetti. Bu aslında olması gereken ve gerçekten de sanayi vasıtasıyla ülkemizin sözü geçen bir ülke yapacak bir hamle ancak hızlı olunması gerekiyor.

OSB’ler önemli ama bu bölgelerin mutlaka belirli gerçekleri sağlaması gerekiyor. Aynı habitat içerisinde yer alan gerek eğitim, gerek tedarik zincirindeki anlaşmaların büyük avantaj sağlayacağını düşünüyorum. Güçlü sanayi ancak güçlü ülke yaratır. Güçlü sanayi olmazsa güçlü ülkenin olması pek olası değildir. Sanayi varsa gücümüz önemli bir oranda artacaktır. Ben EBSO sanayi fuarının ve EBSO yerelleşme fuarının yapılması gerektiğini düşünüyorum.” şeklinde konuştu.