Son Mühür / Erkan Doğan - Güzelbahçe’de uzun süredir gündemde olan 24 saat kesintisiz sağlık hizmeti eksikliği sona eriyor. Urla Devlet Hastanesi’ne bağlı olarak hizmet veren Güzelbahçe Semt Polikliniği bünyesinde, 7 gün 24 saat esasına göre çalışacak bir Acil Servis açılması için çalışmalar tamamlandı.

Yeni acil servisin devreye girmesiyle birlikte ilçe sakinleri, gece saatlerinde ve acil durumlarda çevre ilçelere gitmek zorunda kalmadan sağlık hizmetine erişebilecek. Birkaç hafta içinde açılması planlanan birim ile Güzelbahçe’de yaşayan vatandaşların sağlık alanındaki önemli bir ihtiyacını karşılamayı hedefliyor. Urla Devlet Hastanesi'ne bağlı Güzelbahçe Semt Polikliniğinde dahiliye, psikiyatri, fizik tedavi, kulak burun boğaz, göğüs ve GETAT poliklinikleri bulunuyor.

Güzelbahçe halkı bir enjeksiyon için kilometrelerce uzaktaki bir hastaneye gitmek zorunda kalmayacak

İzmir İl Sağlık Müdürlüğü ve Urla Devlet Hastanesi Başhekimliği, ilçeye açılacak acil servis için son hazırlıklarını yapıyor. Acil servisin açılmasıyla serum, enjeksiyon gibi basit işlemler için ilçe halkının çevre ilçelere veya kent merkezine gitmesine gerek kalmayacak. Acil serviste, acil hastalara da ilk müdahaleler yapılacak.

Fizik Tedavi Ünitesi de açılacak

Son Mühür’e konuşan İzmir Sağlık Müdürlüğü yetkilileri, Güzelbahçe halkına bir müjde daha verdi. Kısa bir süre sonra Urla Devlet Hastanesi’ne bağlı bir Fizik Tedavi Merkezi açılacak. Böylece ilçeden 15 günde bir bir veya iki saatlik bir fizik tedavi işlemi için Urla Devlet Hastanesi’ne gidip gelmek zorunda kalan hastalar, yürüme mesafesindeki Fizik Tedavi Merkezi’ne giderek tedavilerini yaptırabilecekler. Hastaların sağlık kurulu raporlarının da bu merkezden verileceği ifade edildi.