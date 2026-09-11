TFF 3'üncü Lig 2'nci Grup ekiplerinden Bucaspor 1928, sezonun ikinci haftasında yarın taraftarı önünde kritik bir maça çıkacak. Sezonun açılış haftasında deplasmanda Balıkesirspor’a 4-1 mağlup olarak lige puansız başlayan İzmir temsilcisi, ikinci hafta mücadelesinde 1922 Akşehir Spor ile karşı karşıya gelecek. Yeni Buca Stadı'nda saat 19.00'da start alacak karşılaşmada hakem Mert Aylıoğlu düdük çalacak. Kadro kurmakta zorlanan ve mevcut transfer yasağı sebebiyle sahaya altyapısından yetişen genç oyuncularıyla çıkan sarı-lacivertliler, iç sahadaki bu ilk randevuyu kayıpsız geçmeyi hedefliyor. Genç kadrosuyla ligde tutunmaya çalışan Buca ekibi, taraftar desteğini de arkasına alarak sahadan galibiyetle ayrılmak ve moral bulmak istiyor.

Buca'da 3 puan mücadelesi

Konuk ekip 1922 Akşehir Spor da rakibi gibi lige kötü bir başlangıç yaptı. Konya temsilcisi, sezonun ilk haftasında kendi sahasında ağırladığı Gemlik Sümerbey'e 4-0 gibi farklı bir skorla mağlup olarak haftayı puansız kapattı. İlk maçlarında ağır yenilgiler alan ve ligin alt sıralarından kurtulmak isteyen iki takımın mücadelesi büyük çekişmeye sahne olacak. Her iki ekip de Buca'daki randevuda sahadan galibiyetle ayrılarak sezonun ilk puanlarını hanesine yazdırmayı hedefliyor.