Son Mühür- Buca Belediyesi, kentteki enerji harcamalarını kısmak ve yenilenebilir kaynaklara yönelmek için hazırladığı Güneş Enerjisi Santrali (GES) projelerinde önemli bir ilerleme kaydetti.

Betontaş Kapalı Pazar Yeri ile Çamlıkule Ek Hizmet Binası için planlanan tesislerin elektrik dağıtım şirketinden kapasite onayından geçtiği öğrenildi.

1 yıllık çalışmada imzalar tamam

Buca Belediyesi Araştırma ve Geliştirme (AR-GE) Müdürlüğü tarafından yaklaşık bir yıldır yürütülen teknik hazırlıklarda resmi süreç tamamlandı.

Enerji Kentleri Birliği desteğiyle gerçekleştirilen saha araştırmaları ve fizibilite çalışmalarının ardından, GDZ Elektrik Dağıtım A.Ş. iki bölge için hazırlanan projelere onay vererek çağrı mektuplarını düzenledi. Kararla birlikte, toplam 1190 kilovat gücündeki tesislerin şebekeye bağlantısı uygun görüldü.

Elektrik ihtiyacı güneşten karşılanacak

Teknik tasarım ve saha uygulama sürecine geçilen projeler, belediyenin kendi tesislerindeki elektrik tüketimini karşılamak üzere kurgulandı.

Santrallerin hizmete girmesiyle birlikte kurumun şebekeden çektiği enerji miktarı azalacak, fatura giderlerinin düşürülmesiyle kamu bütçesinde tasarruf yapılacak.

"Belediyemizin bütçesine katkı sağlayacak yatırımları artırmaya devam edeceğiz"

Yatırım hakkında açıklamada bulunan Buca Belediyesi Başkan Vekili Hüseyin Benzer, “Belediyemizin enerji giderlerini azaltırken çevreye duyarlı yatırımlarımızı da artırmak istiyoruz.

Betontaş Kapalı Pazar Yeri ve Çamlıkule Ek Hizmet Binamız için gerekli onayları aldık. Şimdi hedefimiz, projelerimizi hızla hayata geçirerek güneş enerjisinden daha fazla yararlanmak.

Hem belediyemizin bütçesine katkı sağlayacak hem de çevreyi koruyacak yatırımları Buca’da artırmaya devam edeceğiz.” ifadelerini kullandı.

Yıllık 1,9 milyon kilovatsaat üretim hedefi

İlgili dağıtım firmasıyla imzalanacak bağlantı anlaşmasının ardından başlanacak kurulum çalışmalarında verimliliği yüksek panel ve inverter sistemlerinin kullanılacağı aktarıldı.

Yıllık 1,9 milyon kilovatsaat elektrik üretmesi beklenen santrallerin, atmosfere salınan karbon miktarını yılda 825 ton azaltarak bölgedeki iklim mücadelesine destek vermesi planlanıyor.