Son Mühür/ Emine Kulak- İzmir’in Buca Belediyesi ve bağlı iştiraklerine yürütülen yolsuzluk soruşturmasında imar uygulamalarına ilişkin dikkat çeken tespitler ortaya çıktı. Aralarında Buca Belediye Başkanı Görkem Duman, Eski Belediye Başkanı Erhan Kılıç, belediye yöneticileri, Eski CHP Buca İlçe Başkanı Çağdaş Kaya ile bazı firma sahipleri ve müteahhitlerin bulunduğu 42 kişinin tutuklandığı soruşturma doyasına, belediyenin imar uygulamaları mercek altına alındı. 395 sayfalık bilirkişi raporu yapıldı. İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlatılan raporda, Buca ilçesi sınırlarındaki imar uygulamaları, ruhsat, kaçak yapılaşmaya ilişkin iddialar incelendi. Bilirkişi heyetinin değerlendirmesinde, mevzuat ve plan hükümleriyle örtüşmediği yönünde çok sayıda tespit yer aldı. Raporda ayrıca taşınmazların yapılaşma koşullarının değiştirildiği ve bağımsız bölümlerinin artış gözlemlendiğine yer verildi.

Rapora konu taşınmazlarla ilgili mevzuata uygun olmadığı değerlendirilen işlemlere ilişkin evrakları tanzim eden personel ve onaylayan yetkililerin isim ve unvanları da listelendi.