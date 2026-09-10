Gökmen Küçüktaşdemir / Son Mühür - Buca Belediyesi’nde aralarında eski belediye başkanı Erhan Kılıç, belediye başkan yardımcıları, bürokratlar ve müteahhitlerin de bulunduğu 54 şüpheli hakkında yürütülen soruşturmada hazırlanan 395 sayfalık bilirkişi raporu kamuoyunda geniş yankı uyandırdı. Raporda; Adatepe, Kocatepe ve Dumlupınar gibi mahallelerde kat sınırlarına uyulmadığı, 4 kat imarlı alanlara 11 ila 15 kat izin verildiği, yol ortasına binalar dikildiği ve kural dışı ruhsatlar verildiği yönünde iddialar yer aldı. Buca Belediye Başkanı Görkem Duman ise bilirkişi raporunun ardından yaptığı açıklamada adalete güvendiğini ve Buca’ya hizmet etmek için gün saydığını belirtti. Konuyu Gündem Masası'nda ele alan gazeteci Hasan Çölmekçi, rapordaki tespitlerin ve belediyelerdeki usulsüzlük iddialarının siyasi gerekçelerle açıklanamayacağını söyledi.

"395 sayfalık raporda insanı dehşete düşüren tespitler var"

Buca’daki imar usulsüzlüklerine ve bilirkişi raporuna değinen Hasan Çölmekçi "Buca’daki çoğu şeyin satılmasını, sevgiliye verilmesini, bunların hepsini önceki programlarımızda dile getirdik. 'Orman içlerine yapılan villaları görmüyor mu?' diye sormuştuk. Üstelik bunlar bilirkişi raporunda, bilirkişinin tespit edebildikleri... Edemedikleri de var. Baktığınız zaman bunlar bile insanı dehşete düşüyor. 395 sayfalık raporda neler var neler." sözleriyle konuşmasına başladı.

"Siyasi diyenler gitsin iddianameleri ve raporları okusun"

Belediyeler hakkındaki davaların siyasi olarak nitelendirilmesini eleştiren Çölmekçi "Hani diyorlar ya, Kılıçdaroğlu da geçen gün söylemişti İmamoğlu davası için; 'Bu dava siyasi değildir' diye… Hani diyorlar ya bu davalar siyasi diye… Ama bakın Menderes davası ortada… Ben işte bu davalara siyasi diyenlere söylüyorum: Bu davalara siyasi diyenler gitsinler iddianameleri bir okusunlar. Gitsinler bilirkişi raporlarını okusunlar. Ki, siyasi mi değil mi görsünler." diyerek sözlerini sürdürdü.

"Özel hayata değil, belediye imkanlarının kullanılmasına karşıyım"

Belediye imkanlarının kişisel çıkarlar için kullanılmasına tepki gösteren usta gazeteci "Şimdi mesela Seferihisar davasına baksınlar. Ben tabii ki özel hayatın didiklenmesine karşıyım. Ama bir belediye başkanı sevgilisi için belediye imkanlarını kullanıyorsa, ben ona karşıyım. Yoksa gitsin kiminle sevgili olursa olsun. Bunlar hiç umurumda değil, onların kendi özel hayatı. Gitsin eşine versin hesabını. Bu yüzden de hiçbir zaman bel altına, özel hayatına girmem. Kim olursa olsun... Ama sen belediyenin imkanlarını kullandırtırsan işte o zaman biz söyleriz bunları. Baktığımızda da belediye imkanlarını kullanmış bunlar." dedi.

"Köyün ortasına apartman dikilmiş, nasıl denetlemezsiniz?"

Kentsel ve kırsal alanlardaki denetimsizliğe dikkat çekerek yerel yöneticileri eleştiren Çölmekçi konuşmasını "Mesela 4 katlık yere 15 katlık izin vermişler. Yolun ortasına bina dikmek ne demek? Zaten orada bir yoğunluk var, kalkmış yolun ortasına bina dikmiş. Bu olacak iş mi şimdi? Ben mesela gidiyorum Kırklar Köyü'ne, diyorum ki oturayım çınar altında bir çay içeyim. Bakıyorum köye apartman dikmişler kocaman. Köy ya bu, köy! Apartmanın ne işi var köyde? Sen bunu nasıl denetlemezsin ey belediye… Muhtar dertli, vatandaş dertli, herkes dertli… Ama dertli olmayan tek kişi var burada, onlar da belediye başkanları. Niye dertlenmiyorsunuz siz ya? Vatandaşın derdiyle dertlenmeyen belediye başkanı mı olur? Sonra da bu davalar siyasi diyorlar… Hadi oradan!" sözleriyle tamamladı.