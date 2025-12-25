Yönetmen koltuğunda Aytaç Çiçek'in oturduğu, senaryosunu ise Ali Doğançay'ın kaleme aldığı dizi, karanlık bir cinayet soruşturmasını merkezine alıyor. Televizyon ekranlarından tanıdığımız popüler isimleri bir araya getiren yapım, klasik polisiye anlatısının ötesine geçerek karakterlerin psikolojik derinliklerine iniyor. İzleyiciler, her bölümde artan bir gerilim ve çözülmesi gereken çok katmanlı bir bilmeceyle karşı karşıya kalıyor.

Son Kare Dizisinin Konusu Nedir?

Dizinin hikayesi, bir lunaparkta bulunan kadın cesediyle başlıyor. Bu olay, görevden uzaklaştırılmış ve yalnızca psikoterapist gözetiminde sahada çalışmasına izin verilen Cinayet Masası komiseri Sare Baykal (Burcu Özberk) için kariyerinin en zorlu sınavına dönüşüyor. Soruşturma süreci, gizemli fotoğraflar nedeniyle polise başvuran moda fotoğrafçısı Atlas Demiroğlu (Uraz Kaygılaroğlu) ile Sare'nin yollarını kesiştiriyor.

İkili, cinayeti aydınlatmaya çalışırken aslında kendi geçmişlerine uzanan karanlık sırlarla yüzleşiyor. Gerçek ile hayalin, sadakat ile ihanetin iç içe geçtiği bu süreçte, karakterlerin travmaları ve psikolojik durumları hikayenin seyrini değiştiriyor. Dizi, izleyiciyi sadece katili bulmaya değil, karakterlerin zihinlerindeki labirentleri de çözmeye davet ediyor.

Oyuncu Kadrosunda Kimler Var?

"Son Kare", son dönemin başarılı oyuncularını bir araya getiren kadrosuyla öne çıkıyor. Dizinin başrollerini ve karakterlerini şu isimler canlandırıyor:

Burcu Özberk (Sare Baykal): Zorlu bir geçmişe sahip, inatçı ve zeki bir komiser.

Uraz Kaygılaroğlu (Atlas Demiroğlu): Gizemli olayların merkezinde yer alan moda fotoğrafçısı.

Yiğit Özşener (Enis): Hikayenin kilit noktalarından birinde duran, derinlikli bir karakter.

Bu üçlüye, performanslarıyla tanınan Cemal Hünal, Cahit Gök, Nizam Namidar ve Serkay Tütüncü gibi deneyimli isimler eşlik ediyor.

Yayın Takvimi ve Bölüm Sayısı

Merakla beklenen "Son Kare", 26 Aralık 2025 Cuma günü GAİN platformunda yayın hayatına başlıyor. Dijital platformların genel yayın stratejisine uygun olarak tasarlanan projenin ilk sezonunun, hikaye bütünlüğünü koruyan kompakt bir yapıda olması bekleniyor.

Resmi olarak kesin bölüm sayısı açıklanmamakla birlikte, platformdaki benzer yapımlar ve sektör standartları göz önüne alındığında, dizinin ortalama 8-10 bölümden oluşan bir mini dizi formatında veya sezonluk kurguyla izleyiciye sunulması öngörülüyor. Dizinin 2. bölümü ve sonraki bölümlerinin, platformun haftalık veya toplu yayın stratejisine göre izleyiciyle buluşması bekleniyor.