Türkiye'nin en yaygın perakende zincirlerinden biri olan A101, "Aldın Aldın" kampanyalarıyla ürün çeşitliliğinde sınırları zorlamaya devam ediyor. 25 Aralık 2025 tarihli yeni aktüel ürünler kataloğunu yayınlayan market zinciri, teknolojik aletler ve beyaz eşyaların yanı sıra bu kez sanayi tipi iş makinelerini satışa sunuyor. Özellikle küçük ve orta ölçekli işletmeleri hedefleyen bu strateji, marketçilik sektöründe yeni bir dönemin kapılarını aralıyor.

Perakendede Sınır Tanımayan Hamle: A101 Raflarına Forklift Taşıyor

Gıda ve temel ihtiyaç maddeleriyle bilinen market raflarında görmeye alışık olmadığımız ağır sanayi ürünleri, A101'in "Ekstra" kanalları üzerinden alıcıyla buluşuyor. Depo yönetimi, lojistik ve inşaat sektöründeki ihtiyaçlara yönelik hazırlanan bu özel kampanya, piyasadaki rekabetçi fiyatlarıyla dikkat çekiyor. Katalogda hem dizel hem de elektrikli olmak üzere iki farklı forklift modeli ön plana çıkıyor.

Dizel Gücü: Dolphin Prestige Pro Özellikleri ve Fiyatı

Kataloğun en dikkat çeken ürünlerinden biri, ağır yükler için tasarlanan Dolphin Prestige Pro 30 Dizel Forklift oldu. 3 ton yük kaldırma kapasitesine sahip olan bu iş makinesi, 4.7 metre asansör yüksekliğiyle depo istiflemelerinde büyük kolaylık sağlıyor. Euro 5 standartlarında düşük emisyonlu çevre dostu bir motora sahip olan araç, saatte ortalama 3-4 litre yakıt tüketimiyle işletme maliyetlerini düşürmeyi vadediyor.

Güvenlik donanımlarıyla da öne çıkan modelde koltuk ve kemer emniyet sistemi standart olarak sunuluyor. 65 litrelik yakıt deposuyla uzun süreli çalışma imkanı tanıyan dizel forklift, 999.000 TL'lik satış fiyatıyla 25 Aralık'tan itibaren alıcılarını bekliyor. Dar alanlarda yüksek manevra kabiliyeti sunan aracın dönüş yarıçapı ise 2400 mm olarak belirtiliyor.

Geleceğin Teknolojisi: Elektrikli Titan Pro

Sürdürülebilirlik ve sessiz çalışma prensibini benimseyen işletmeler için kataloğa eklenen Dolphin Titan Pro DLE30 Elektrikli Forklift, gelişmiş Li-Ion batarya teknolojisiyle geliyor. Tıpkı dizel model gibi 3 ton kaldırma kapasitesi ve 4.7 metre asansör yüksekliği sunan bu model, 24 kW gücünde hidrolik motoru ve 15 kW yürüyüş motoruyla performansından ödün vermiyor.

Çevre dostu yapısıyla kapalı alanlarda kullanıma daha uygun olan elektrikli model, 1.199.000 TL fiyat etiketiyle satışa sunuluyor. A101, bu modelde de 4 yollu hidrolik kumanda sistemi ve süspansiyonlu gramer koltuk gibi ergonomik özellikleri standart donanım listesinde tutuyor.

Piyasada Dengeleri Değiştiren Satış Stratejisi

A101'in tekne ve karavan satışlarından sonra forklift gibi tamamen endüstriyel bir ürünü portföyüne eklemesi, perakende sektöründeki ürün çeşitliliği yarışını farklı bir boyuta taşıyor. Özellikle döviz kurları ve ithalat maliyetlerinin arttığı bir dönemde, market zincirinin sunduğu bu fiyatlar, lojistik ve depolama yatırımı yapmayı planlayan firmalar için önemli bir alternatif oluşturuyor. Kampanya, 25 Aralık 2025 Perşembe günü itibarıyla A101'in dijital satış kanalları ve belirli mağazalarında erişime açılıyor.